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Эксперт прокомментировал завершение этапа строительства "Турецкого потока"

(обновлено: 19:13 19.11.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий потокПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Завершено строительство морской части газопровода "Турецкий поток". Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что этот проект – общий успех двух стран.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток". 

Очистка символического сварного стыка Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
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В мероприятии в режиме видеоконференции принимали участие представители "Газпрома", в частности глава компании Алексей Миллер. "Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря", – доложил он с борта плавучего судна-трубоукладчика.

Миллер добавил, что работы идут с опережением графика: ранее завершить строительство подводной части планировали в декабре.

Владимир Путин на церемонии подчеркнул, что "мы присутствуем при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об эффективности партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложных и амбиционных проектов".

Российский президент также отметил, что "Турецкий поток" носит созидательный характер и "не направлен против интересов кого бы то ни было".

Кроме того, Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за политическую волю и мужество в реализации проекта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эрдоган, в свою очередь, отметил историческую значимость проекта. "Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс", – сказал турецкий лидер.

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность – более 900 километров. Точка выхода на сушу – район населенного пункта Кыйыкей.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил заинтересованность сторон в реализации данного проекта.

"Это событие долгожданное и ожидаемое. Первая нитка связана с поставками газа в Турцию. И здесь очевидны интересы двух сторон обеспечить надежную прямую поставку. Кроме того, Турция хочет стать газовым хабом, и чем больше газопроводов, чем больше инфраструктуры через нее будет проходить, тем она будет ближе к этой цели. Но вообще завершение строительства "Турецкого потока" – это общий успех двух стран. Ведь на этапе подготовки к строительству были трудности в отношениях наших стран, но они все были преодолены", – сказал Владимир Фейгин.

Вместе с тем, по его словам, впереди еще много работы.

"Впереди следующие этапы строительства инфраструктуры, вторая нитка газопровода. Целый ряд стран хочет, чтобы газ по второй нитке проходил именно через них, уже образовалась конкуренция. То есть существуют варианты, и вопрос о том, как пойдет вторая нитка, еще не решен, и, видимо, сейчас будут вестись переговоры. Конечно, впереди обсуждение этих вопросов и с европейской стороной в целом – с Европейским союзом. Потому что без взаимопонимания, как минимум, договоренностей все это реализовать будет достаточно сложно в силу тех правил, которые введены Евросоюзом. Но одно можно сказать точно – этап, который сейчас прошел, явно положительный", – заключил эксперт.

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
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"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.

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