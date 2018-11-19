Эксперт рассказал, кто на самом деле стоит за идеей "революции" в Донбассе

Украинский генерал рассказал о советах США Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил изданию Obozrevatel, что США советуют Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе.

"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – заявил Романенко.

В минувшую пятницу в ходе встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с госсекретарем США Майком Помпео стороны пришли к согласию, что для реализации Минских соглашений контролировать районы Донбасса и российско-украинскую границу должна миссия международных миротворцев с мандатом ООН.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что идея блокировать самопровозглашенные республики Донбасса исходит не столько от американцев, сколько от украинских представителей.

"Именно по версии украинских отставных офицеров, надо заблокировать Донбасс, и это приведет к тому, что там начнется "брожение", голод. Это говорит об особом, "чутком" отношении украинского руководства, даже бывшего, к своему народу, который еще имеет украинские паспорта, и не все из них собираются оставаться в республиках (Донбасса – ред.). То есть их предлагается просто заморить. И то, что в данном случае ссылаются на советы американцев, это тоже характеризует участников так называемого урегулирования украинского кризиса как обыкновенных карателей. При этом есть еще некоторые интересные моменты. Например, то, что украинские отставные офицеры на редкость разговорчивы и просто фонтанируют какими-то новыми стратегическими идеями, предложениями и т.д., которых, когда они были на боевых постах, мы не слышали. При этом я не исключаю, что под прикрытием миротворцев они как раз и хотят войти в Донбасс… В этом случае вспоминается заявление президента России, что руководство Украины недееспособно, недоговороспособно, и объяснять им, что нельзя убивать людей, бесполезно", – сказал Андрей Суздальцев.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.