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Эксперт: вопросы о сбое в работе GPS финны должны адресовать не России

(обновлено: 15:11 19.11.2018)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание посольства Российской Федерации в ФинляндииЗдание посольства Российской Федерации в Финляндии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
МИД Финляндии выразил озабоченность российскому послу в Хельсинки из-за сбоя работы GPS во время учений НАТО. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову выражена озабоченность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS и угрозы безопасности воздушным судам, сообщил МИД Финляндии.

Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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"Сообщение было передано послу России в Министерстве иностранных дел сегодня. Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу", – говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что с 16 октября по 7 ноября наблюдались различные сбои во время учений НАТО.

На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил, что к ним может быть причастна Россия, и призвал расследовать инцидент.

Его поддержали в Осло. По заявлению норвежских военных, проблемы могли быть связаны с действиями российских военных в Арктике.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался от комментариев. При этом в альянсе назвали создание помех опасным и безответственным.

В Кремле ответили, что не видят связи между Москвой и помехами во время учений альянса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что происходящее вполне укладывается в тенденцию безосновательно обвинять Москву "во всех смертных и иных грехах".

Учения Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Маневры стали крупнейшими со времени окончания холодной войны.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вопросы о сбое в работе GPS во время учений НАТО финнам надо адресовать не России.

"Насколько я знаю, эти нарушения в деятельности GPS обнаружились в отношении гражданских судов и гражданских транспортных объектов Финляндии, и по времени это совпало с проведением крупномасштабных маневров в Норвегии. Финляндия и Швеция также предоставляли для этих маневров свое воздушное пространство. И у меня такое впечатление, что в Финляндии хотели бы переложить проблему, как говорят, с больной головы на здоровую. Нужно сначала убедиться и доказать, что проводившиеся маневры в Норвегии не являлись источником нарушения работы GPS в Финляндии и в Норвегии. Я лично этих доказательств не слышал и не видел. Я только видел в СМИ сообщения о множестве проблем, которые возникли во время этих маневров, в том числе с военной техникой… Поэтому, я думаю, прежде всего, надо этот вопрос (о нарушениях в работе GPS – ред.) адресовать, во-первых, натовскому руководству, а во-вторых, финские власти должны адресовать это самим себе. А уж если будет доказано, что помехи создали не сами учения, то тогда искать другие источники", – сказал Владимир Оленченко.

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