Политик: новые данные о Браудере подают "дело Магнитского" в ином свете

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера – о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.
"В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США", – сказал представитель ведомства на брифинге.
"Именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения", – отметил Атмоньев.
По данным Генпрокуратуры РФ, Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия", которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности.
Кроме того, российские следователи не исключают, что финансиста Александра Перепеличного также могли убить по приказу Браудера.
Москва надеется, что Минюст США вернется к рассмотрению запросов по Браудеру с учетом новых данных, заключил советник генпрокурора.
Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал в эфире радио Sputnik оглашенные Генпрокуратурой новые данные.
"В каждом расследовании убийства следствие ищет выгодоприобретателей. В следствии по делу о смерти Магнитского уже с высоты прошедшего времени мы видим, что выгодоприобретатель – это Браудер, но не только он. Мы видим, что в США, если говорить простым языком, фактически "крышуют" Браудера. Ведь еще до всех скандалов со Скрипалями, до госпереворота 2014 года на Украине, до референдума в Крыму именно смерть Магнитского была избрана в качестве предлога для введения первых санкций против России", – сказал Николай Стариков.
По его мнению, сведения о возможном отравлении Магнитского высвечивают всю ситуацию в совершенно ином свете.
"Браудер причастен к финансовым махинациям в России, к которым причастен Магнитский. Далее начинается расследование этого дела, Магнитский оказывается под стражей, после чего умирает. Это удобно для Браудера, потому что все концы – в воду. А дальше с помощью "дела Магнитского" Браудер при поддержке Запада, которому нужно демонизировать Россию, начинает заниматься в полной мере этой самой демонизацией. Поэтому здесь политические дивиденды понятны, выгодоприобретатели тоже понятны. И если сейчас следствие понимает, каким веществом мог быть отравлен Магнитский, то это рисует всю ситуацию в совершенно ином свете", – полагает Николай Стариков.
В то же время, по его словам, практически нет шансов на то, что юстиция западных стран будет сотрудничать по этому делу с российским следствием.
"Конечно же, сотрудничества не будет. Ведь тогда будет выбит краеугольный камень под всей этой шаткой конструкцией из утверждений, что Россия якобы нарушает право и ведет себя как-то не так. Если Браудер – жулик и причастен к смерти Магнитского, то тогда получается, что американским конгрессменам и сенаторам нужно отменять "акт Магнитского" и извиняться перед Россией? Конечно же, они на это не пойдут", – отметил Николай Стариков.
В 2013-м столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.