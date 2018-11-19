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Политик: новые данные о Браудере подают "дело Магнитского" в ином свете

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Новое дело Браудера (19)
(обновлено: 14:40 19.11.2018)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкУильям БраудерУильям Браудер
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении нового уголовного дела против финансиста Уильяма Браудера. Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал оглашенные прокуратурой сведения.

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера – о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.  

"В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США", – сказал представитель ведомства на брифинге.

Уильям Браудер после посещения офиса прокурора в Мадриде. 30 мая 2018
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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При этом Генпрокуратура считает "весьма вероятным", что аудитора Сергея Магнитского убили по приказу Браудера "как одного из его ближайших сообщников".

"Именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения", – отметил Атмоньев.

По данным Генпрокуратуры РФ, Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия", которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности. 

Кроме того, российские следователи не исключают, что финансиста Александра Перепеличного также могли убить по приказу Браудера.

Москва надеется, что Минюст США вернется к рассмотрению запросов по Браудеру с учетом новых данных, заключил советник генпрокурора.

Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал в эфире радио Sputnik оглашенные Генпрокуратурой новые данные.

"В каждом расследовании убийства следствие ищет выгодоприобретателей. В следствии по делу о смерти Магнитского уже с высоты прошедшего времени мы видим, что выгодоприобретатель – это Браудер, но не только он. Мы видим, что в США, если говорить простым языком, фактически "крышуют" Браудера. Ведь еще до всех скандалов со Скрипалями, до госпереворота 2014 года на Украине, до референдума в Крыму именно смерть Магнитского была избрана в качестве предлога для введения первых санкций против России", – сказал Николай Стариков.    

По его мнению, сведения о возможном отравлении Магнитского высвечивают всю ситуацию в совершенно ином свете.

"Браудер причастен к финансовым махинациям в России, к которым причастен Магнитский. Далее начинается расследование этого дела, Магнитский оказывается под стражей, после чего умирает. Это удобно для Браудера, потому что все концы – в воду. А дальше с помощью "дела Магнитского" Браудер при поддержке Запада, которому нужно демонизировать Россию, начинает заниматься в полной мере этой самой демонизацией. Поэтому здесь политические дивиденды понятны, выгодоприобретатели тоже понятны. И если сейчас следствие понимает, каким веществом мог быть отравлен Магнитский, то это рисует всю ситуацию в совершенно ином свете", – полагает Николай Стариков.   

В то же время, по его словам, практически нет шансов на то, что юстиция западных стран будет сотрудничать по этому делу с российским следствием.

"Конечно же, сотрудничества не будет. Ведь тогда будет выбит краеугольный камень под всей этой шаткой конструкцией из утверждений, что Россия якобы нарушает право и ведет себя как-то не так. Если Браудер – жулик и причастен к смерти Магнитского, то тогда получается, что американским конгрессменам и сенаторам нужно отменять "акт Магнитского" и извиняться перед Россией? Конечно же, они на это не пойдут", – отметил Николай Стариков.   

Финансист и инвестор Уильям Браудер
© AFP 2018 / Leon Neal
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Уильям Браудер – основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Браудер – бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 2013-м столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.

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