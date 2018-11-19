"У американцев – пунктик". Эксперт о планах США бороться с российским газом

США намерены бороться с "доминирующей позицией" России на австрийском рынке природного газа. Аналитик в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связаны подобные американские инициативы.

Госдепартамент США опубликовал стратегию развития отношений с Австрией, в которой говорится о необходимости незамедлительного противодействия растущему влиянию России и Китая в регионе. В документе, с которым ознакомился RT, речь в частности идет о "доминирующей" позиции России на австрийском рынке природного газа, что в целом представляется США серьезной проблемой.

"Значительным вызовом остается усилившееся за последние несколько лет преобладание России на австрийском и региональном рынках природного газа. Соответственно, мы будем добиваться долгосрочных усилий по продвижению альтернативных источников газовых поставок для регионального газораспределительного центра на территории Австрии", – говорится в документе.

В начале октября на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что энергетическое сотрудничество между двумя странами обеспечивает безопасность не только Вене, но и всей Европе.

Независимый аналитик в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков в эфире радио Sputnik отметил, что Австрия вот уже полвека закупает российский газ, и никакие американские инициативы пока не способны это изменить.

"У американцев такой "пунктик" – бороться с российским газом на европейских рынках. А тут еще ранее в Австрии заявляли, что готовы покупать американский сжиженный газ, но если он по цене будет комфортным для австрийцев. Вполне нормальное заявление – если есть возможность купить дешевле, человек купит дешевле. Но пока возможности купить газ у США нет. А вот покупать газ у России – такая возможность у Австрии есть. Причем такая возможность существует уже 50 лет. Я хочу напомнить, что Австрия стала первой страной капиталистического мира, которой Советский Союз начала поставлять еще в 1968 году газ. И вот уже полвека мы продолжаем его поставлять", – сказал Николай Хренков.

По его мнению, выражая свою обеспокоенность закупкой Австрией российского газа, США просто ведут очередную политическую игру.

"Австрийская OMV является партнером "Газпрома" по ряду проектов, в том числе имеет отношение к "Северному потоку-2". Кроме того, в Австрии находится крупный газовый хаб, то есть она еще выступает и распределителем российского газа. То есть сотрудничество с Россией – незыблемо. Конечно, любая компания ищет возможность диверсифицировать поставки – это нормальная политика. Но ведь американцам все надо политизировать. Поэтому они в эту работающую уже полвека модель поставки российского газа пытаются привнести какой-то политический элемент – они, мол, обеспокоены тем, что в Австрии высокая доля российского газа… Главное – австрийцы не обеспокоены, а они (американцы – ред.) обеспокоены! Поэтому, на мой взгляд, это просто очередная политическая игра, чтобы и России "шпильку" вставить, и как-то своих производителей сжиженного газа обнадежить", – заключил эксперт.