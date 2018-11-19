Политолог: какая "большая война" с Россией? Посмотрите на украинскую армию

Если Россия закроет Азовское море для украинских судов, это может привести к "большой войне" с Украиной, заявил бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко. Это заявление прокомментировала в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева.

Если Российская Федерация закроет Азовское море для украинских судов, это может привести к "большой войне" с Украиной, заявил бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в своей статье для "Апострофа".

Однако, по его мнению, военный конфликт с Москвой будет нецелесообразен для Киева, поскольку он не способен ответить российской армии. Романенко добавил, что Запад не станет вводить войска на Украину, поскольку опасается, что из-за этого разгорится третья мировая война. Единственная помощь, на которую может рассчитывать Киев, отмечает экс-глава генштаба, – это дипломатическая и экономическая.

"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет", – сказал он.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Москва может блокировать Азовское море для прохода украинских кораблей в ответ на задержание украинскими властями 15 судов, которые до этого заходили в порты на Крымском полуострове.

Киев неоднократно обвинял Москву в "дестабилизации" ситуации, не приводя при этом каких-либо доказательств своих утверждений.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление бывшего замглавы генштаба ВСУ.

"На мой взгляд, это смешное утверждение. Какая "большая война с Россией"? Посмотрите на украинскую армию – это же недоразумение. Конечно, там есть какое-то количество обстрелянных людей, а среди них, возможно, есть какое-то число не поехавших головой и боеспособных – но это же просто крохи. И говорить про "большую войну" с Россией – это все равно, что рассуждать о том, как какой-то ребенок озлобленный и, возможно, не очень психически здоровый будет бороться с мастером спорта по одному из единоборств. Украинская армия ведь только делает вид, что она – армия. Говорить о какой-то ее боеспособности – смешно, о возможной ее войне с Россией – тем более. Особенно если учитывать и уровень подготовки, и техническую оснащенность нашей армии, и ее боевой дух", – сказала Наталья Макеева.