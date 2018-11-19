Антон Белов: "Гараж" – не насильственный путь в музей, а свобода выбора

Музей современного искусства "Гараж" – полноценный институт, который влияет на развитие и социальные изменения общества. Директор музея Антон Белов в интервью радио Sputnik рассказал о развитии современного искусства в России.

"Гараж" создает музей нового типа. Директор музея Антон Белов считает, что российское современное искусство может стать частью международного процесса. И через какое-то время мы увидим блестящую плеяду российских художников. В интервью радио Sputnik на полях VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, проходившего с 15 по 17 ноября в северной столице, Антон Белов рассказал, какой путь прошел музей современного искусства "Гараж" и как развивается современное искусство в России.

"Мы уже дошли до стадии, когда самостоятельно воспроизводим большие выставочные проекты, интегрируем российских художников с международными. Это один из путей, чтобы российское современное искусство стало частью международного процесса. Одинаковое искусство делают все. Искусство с привязкой к корням, но международное, развивается в России, оно уникальное. Это показатель того, что искусство у нас находится на подъеме. Через какое-то время мы увидим блестящую плеяду художников. Самое прекрасное, что делает "Гараж" – не насильственный путь в музей, когда вы проходите обязательные пункты, гардероб, бабушек, которые вас окрикивают, а у вас есть свобода выбора, и вы находитесь в музее в очень свободном состоянии духа. Вы открываетесь в "Гараже", и "Гараж" открывается, чтобы поделиться всем, что у нас есть", – сказал Антон Белов.

Sputnik выступил международным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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