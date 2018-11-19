Эксперт назвал подоплеку заявлений Варшавы о "войне" и "Северном потоке-2"

В Польше заявили об угрозе войны после запуска "Северного потока-2". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук, Варшава все больше становится похожей на Киев, и это создает для нее проблему.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода "Северный поток-2".

По словам главы польского правительства, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы "столь важную роль". "Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит", – приводит слова Моравецкого агентство PAP

Он обратил внимание, что российская сторона вкладывает получаемые от продажи газа в Европу средства в модернизацию армии. "Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", – добавил премьер.

Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" (Workshop of Eurasian Ideas) Григорий Трофимчук считает, что такие заявления не идут на пользу международному имиджу Польши.

"Проблема Польши в том, что она становится похожа на Украину, и имиджу Польши, на мой взгляд, это совсем не нужно. Она должна контролировать высказывания своих официальных лиц, потому что у нее, как мне кажется, не такие цели, как у Украины. С другой стороны, Польша с недавних пор – это инициативный "Форт-Трамп", руководство Польши заявило о том, что они готовы к себе напрямую завести Америку в обход ЕС. Поэтому за такими заявлениями может стоять желание угодить США", – сказал Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik.

Министр обороны Польши пытается "изобрести новости" на пустом месте, уверен политолог.

"Руководство РФ не раз заявляло, что будут функционировать параллельно и "Северный поток-2", и система, которая проходит по территории Украины. Все, что было сказано, реализуется. Министр обороны Польши пытается "изобрести новости" на пустом месте, чтобы, может быть, обратить больше внимания на Польшу. Киев с Вашингтоном, Варшава с Вашингтоном могут о чем-то договариваться, но пока ситуация внутри самого ЕС не поменялась, пока остается на своем месте Германия, другие члены ЕС, которым необходимы эти энергетические ветки, ситуация не изменится – это необходимо самой Европе. Наверное, как раз эту архитектуру хотят сломать те, кто делает такие заявления. Но веса их стран для этого не хватает. Польша стремится занять особое место внутри ЕС, но пока этого не получается", – сказал Григорий Трофимчук.

"Северный поток-2" предполагает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают США, Польша, Украина и страны Прибалтики. По мнению руководителей этих государств, "Северный поток-2" будет использоваться как политический инструмент. По заявлениям российских властей и представителей Германии, проект направлен на укрепление энергетической безопасности Европы на фоне растущего потребления газа.