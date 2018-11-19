Мнение: в новых плацкартных вагонах места немного, но оно личное

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД. Проект в эфире радио Sputnik оценил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и торговые автоматы — так будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД, появление которых недавно анонсировал генеральный директор компании Олег Белозеров.

Глава железнодорожной монополии в начале октября рассказывал журналистам то планах создать новые вагоны на базе общих и плацкартных. Он отмечал, что это, возможно, будет пространство-трансформер, которое можно формировать под себя, или места капсульного типа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Проводник в вагоне нового скоростного поезда "Стриж", отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала

В распоряжении РИА Новости оказались изображения нового проекта . Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые можно закрыть, и получить в результате полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.

Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, сами полки – серые с красными подголовниками. В туалетах – гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.

"Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов – это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира", – сообщили в пресс-службе РЖД.

В эфире радио Sputnik новшества прокомментировал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Речь идет о том, чтобы у пассажира было больше личного пространства – сейчас его нет даже в купейном вагоне на четверых, а в плацкартном тем более. А стоимость перевозки пассажира по понятным причинам зависит от того объема, который он занимает. Конечно, хорошо бы, чтобы каждый пассажир ехал в отдельном купе, но в этом случае стоимость билета скакнет в заоблачные выси. Поэтому идея РЖД заключается в том, чтобы дать пассажирам мало пространства, но зато сделать его личным. Отсюда идея в отношении капсульных мест – практически спальное место, где нельзя встать, но можно вытянуться, лечь, и это такая капсула, где пассажир совершенно один. Отсюда же идея о раздвигаемых шторах. Грубо говоря, такое маленькое купе, капсула, где пассажир, если хочет, остается один, а если едет вдвоем – шторы раздвинуты, и получается купе на двух человек. Думаю, это интересная идея, и многие пассажиры это оценят положительно, хотя, безусловно, свой пассажир есть и у плацкартного вагона – не тот, который едет там, потому что у него нет денег на купейный, а тот, которому нравится именно плацкартный вагон. Такие пассажиры, наверное, новые капсульные вагоны все-таки не оценят", – считает Кирилл Янков.