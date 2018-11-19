Мнение: "Торнадо-С" повысит мощность и мобильность ракетных войск

Минобороны сообщило о начале перевооружения ракетных войск на новые РСЗО. Перевооружение может стать поводом для начала информационной кампании Запада против РФ, считает военный политолог Андрей Кошкин. Свою точку зрения он высказал в эфире радио Sputnik.

Перевооружение с реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Смерч" на "Торнадо-С" начинается в этом году, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский.

"С этого года начинается плановое перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО крупного калибра "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы", – сказал генерал в интервью изданию "Красная звезда"

По его словам, в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.

Матвеевский сообщил, что в целях обеспечения опережающей подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры рода войск в первоочередном порядке поступают все современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения. В учебном процессе успешно используются комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" и "Аистенок".

В прошлом году Матвеевский сообщал, что перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня крупного калибра "Торнадо-С" завершится до 2020 года.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik рассказал о значении этого перевооружения.

"Конечно, система "Торнадо-С" превосходит предшественника по своим характеристикам – в частности, по дальности и точности, кроме того, там стоит автоматизированная система, позволяющая координировать действия не одной установки, а всей батареи. Это перевооружение в значительной степени поднимет мощность и мобильность войск, потому что сокращается время перехода систем в боевой порядок. Это обычные средства вооружения, которые позволяют вести более эффективно боевые действия в формате общевойсковых операций. При этом на Западе очень серьезно следят за тем, как перевооружаются наши артиллеристы, и это серьезно беспокоит специалистов НАТО. И надо понимать, что не сегодня-завтра мы получим в информационном пространстве всплеск агрессии против России. Но это будет лишь показателем того, что боеготовность наших войск повышается, и обороноспособность отвечает современным требованиям", – считает Андрей Кошкин.

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.