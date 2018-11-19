Эксперт о "китайской GPS": в навигационных системах важна независимость

Китай создал конкурента GPS и ГЛОНАСС. В создании навигационных систем важно не отставать от конкурентов, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Натан Эйсмонт.

Китай осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с двумя навигационными спутниками Beidou-3 и таким образом в целом завершил создание глобальной навигационной сети системы Beidou, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся в понедельник в 2.07 по местному времени (21.07 мск воскресенья) с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутники, которые вышли на заданную орбиту спустя три часа, будут работать с остальными 17 спутниками серии Beidou-3, запущенными ранее. Эти аппараты стали 42-м и 43-м по счету в глобальной навигационной системе Beidou-3.

Власти Китая поставили задачу до конца года реализовать план "18+1" по выводу на орбиту спутников для проекта Beidou-3, то есть 18 спутников должны быть выведены на среднюю околоземную орбиту и один – на геостационарную орбиту. Второго ноября был запущен 17-й по счету в проекте Beidou-3 спутник, который будет работать на геостационарной орбите.

"Таким образом, Китай с абсолютным успехом выполнил задачу по созданию глобальной навигационной базовой сети системы Beidou. Это стало ключевым шагом перехода Beidou от внутренней системы к международной. До конца этого года система начнет функционировать и предоставлять базовые навигационные услуги странам и регионам проекта "Один пояс, один путь", — говорится в сообщении.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik оценил значимость такого события.

"Все привыкли к тому, что первой стала работать американская система GPS, следующей – ГЛОНАСС, затем европейская "Галилео" и сейчас китайская. Сейчас параллельно работают с одинаковой точностью и американская, и российская системы. А европейцы, начиная с "Галилео", в значительной мере получили серьезную помощь от российских участников – главным образом, за счет запусков с помощью российских носителей. Что касается китайцев, то сейчас они фактически уже завершили свою собственную систему. Всем хочется быть независимыми в навигационных системах. От этого зависят буквально все отрасли экономики и военные направления – и здесь нужно полагаться целиком на себя. В создании этих систем очень важно не отставать от партнеров и конкурентов – прежде всего, важен параметр точности и покрытие земного шара. По этим параметрам китайцы вполне соответствуют уровню других стран", – уверен Натан Эйсмонт.

Системы в разных странах будут и дальше совершенствоваться, отметил он.

"Сказать, что все уже сделано и делать больше нечего, нельзя. Системы постоянно совершенствуются, они должны быть устойчивыми к условиям "космической погоды" в районе полярных частей Земли – там всегда проблемы. Они должны быть устойчивыми к сбоям и попыткам помешать их работе извне", – сказал Натан Эйсмонт.

Ранее в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет национальной навигационной системы.

Beidou – создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был уже 291-й запуск и 31-й в этом году.