Главный архитектор Москвы: город должен двигаться "в сторону плотности"

В России принят проектный метод развития регионов: саммиты и спортивные события становятся драйверами роста. О Москве будущего в интервью радио Sputnik на полях VII Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Летом этого года в 11 городах России прошел Чемпионат мира по футболу. В каждом из этих городов кроме стадионов были построены новые аэропорты, станции метро, гостиницы и другая инфраструктура. Так работает проектный метод развития регионов, когда юбилеи городов, саммиты, важные спортивные и культурные мероприятия становятся драйверами развития. Например, в Москве к Чемпионату мира стадион "Лужники" превратили в ультрасовременный комплекс. Такой подход, в частности, обсуждали в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Руководитель секции "Креативная среда и урбанистика", главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью радио Sputnik на полях форума рассказал о перспективах "Лужников".

"Часто задаваемый вопрос – что с "Лужниками" будет происходить? Но это не связано с Чемпионатом мира. То, что из "Лужников" ушли клубы и обзавелись своими стадионами, это не связано с Чемпионатом мира. То, что арена была реконструирована и из нее ушла функция легкой атлетики, для "Лужников" это стало удобнее для многих других событий. То, что там проводятся футбольные матчи и общественные события или концерты – для них стадион стал более комфортным. То есть благодаря Чемпионату мира стадион получил новые возможности для использования, которых иначе бы и не было", – сказал Сергей Кузнецов.

Обсуждались на форуме и перспективы развития городской среды. По мнению главного архитектора Москвы, мегаполис должен двигаться в сторону увеличения плотности застройки.

"Надо признать тот факт, что высокая плотность застройки в городе – это залог эффективности работы территории. Да, это вызывает часто и недовольство людей. Да, хорошо жить в низкоэтажном доме с большим количеством свободной территории вокруг. Но с другой стороны – если посмотреть опыт успешных больших городов, то вы удивитесь, но плотность Парижа, где семи-восьмиэтажные дома, в основном, примерно в два с половиной раза выше, чем плотность московского центра. Тенденции развития мегаполисов диктуют, что город должен двигаться в сторону плотности, и города с большим историческим бэкграундом, и города, развитые недавно – они все говорят об одном и том же. Исключений из этого правила нет", – отметил Сергей Кузнецов.

Sputnik выступает международным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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