Юлиана Слащева: российские мультфильмы с удовольствием смотрят за рубежом

Об экспортном потенциале российской анимации в интервью радио Sputnik на полях VII Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

В Санкт-Петербурге с 15 по 17 ноября проходит VII Международный культурный форум. В рамках форума "Союзмультфильм" планирует подписать соглашение с французской компанией Cyber Group о совместном производстве двух анимационных сериальных проектов: "Цифровая девочка" и "Магическая шахматная одиссея". Это даст дополнительные компетенции в работе с международными рынками, и у России есть перспективы войти в десятку анимационных держав, сказала в интервью радио Sputnik на полях форума председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Российская анимационная отрасль накопила достаточное количество мультипликационного контента, который можно экспортировать за рубеж. Наши мультфильмы нравятся за рубежом, вообще мультфильмы – уникальное средство универсальности языка. Если взять любой современный мультфильм "Союзмультфильма" и хорошо дублировать на английский, испанский или китайский, вы не сможете понять страну происхождения. Многие наши анимационные проекты – "Маша и медведь", "Смешарики", "Фиксики", "Снежная королева" – уже доказали, что мировой зритель с удовольствием смотрит российскую анимацию. Наши технологии не отстают от мировых, качество аниматоров, художников, специалистов не ниже, чем на любых развитых анимационных рынках", – отметила Юлиана Слащева.

Sputnik выступает международным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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