Мнение: Украина данные по Крыму "вынесла за скобки" своей статистики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором посчитал экономические показатели Крыма российскими, не признавая территорию частью России.
На карте, показанной в документе, полуостров изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим не входящую в ЕС Восточную Европу (в обзоре – Белоруссия, Украина и Молдавия). Россия же проиллюстрирована темно-желтым цветом.
Как сообщили РИА Новости в фонде, статистика по Крыму и Севастополю де-факто исключена из отчетов по Украине с февральского отчета 2015 года, статданные которого относились к 2014 году. Доклады МВФ по России, по занятости, народонаселению и статистике исполнения госбюджета включают Крым и Севастополь с 2015 года.
В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что МВФ вынужден учитывать фактическую ситуацию.
"Все эти показатели основываются на статистических данных, представляемых государствами. Украина данные по Крыму и Донбассу вынесла за скобки своих статистических показателей – их учесть она физически не может. Соответственно, МВФ тоже их не учитывает. И МВФ не может вычленить крымскую экономику, крымский ВВП из общего российского показателя. Вот как, скажем, им учитывать суммы, вложенные в Керченский мост, каким его считать – украинским, российским? Конечно, МВФ должен учитывать фактическую сторону дела. А она заключается в том, что Крым уже российский, он интегрирован в российскую экономику и, соответственно, в российскую статистику", – сказал Владимир Корнилов.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.