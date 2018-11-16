Мнение: Украина данные по Крыму "вынесла за скобки" своей статистики

МВФ посчитал экономические показатели Крыма как часть данных о России. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что и Украина, и МВФ вынуждены учитывать фактическую ситуацию.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором посчитал экономические показатели Крыма российскими, не признавая территорию частью России.

На карте, показанной в документе, полуостров изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим не входящую в ЕС Восточную Европу (в обзоре – Белоруссия, Украина и Молдавия). Россия же проиллюстрирована темно-желтым цветом.

При этом составители отчета подчеркнули, что "со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ". Однако "статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России" и не включены в информацию об экономике Украины.

Как сообщили РИА Новости в фонде, статистика по Крыму и Севастополю де-факто исключена из отчетов по Украине с февральского отчета 2015 года, статданные которого относились к 2014 году. Доклады МВФ по России, по занятости, народонаселению и статистике исполнения госбюджета включают Крым и Севастополь с 2015 года.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что МВФ вынужден учитывать фактическую ситуацию.

"Все эти показатели основываются на статистических данных, представляемых государствами. Украина данные по Крыму и Донбассу вынесла за скобки своих статистических показателей – их учесть она физически не может. Соответственно, МВФ тоже их не учитывает. И МВФ не может вычленить крымскую экономику, крымский ВВП из общего российского показателя. Вот как, скажем, им учитывать суммы, вложенные в Керченский мост, каким его считать – украинским, российским? Конечно, МВФ должен учитывать фактическую сторону дела. А она заключается в том, что Крым уже российский, он интегрирован в российскую экономику и, соответственно, в российскую статистику", – сказал Владимир Корнилов.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.