Эксперт предположил, какое оружие испытали в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях "высокотехнологичного оружия", сообщили СМИ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Евгений Ким.

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях "высокотехнологичного оружия", передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера.

Центральное телевидение КНДР сообщило, что испытания "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны.

Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Южнокорейское агентство отмечает, что КНДР сообщила об испытаниях на фоне пробуксовки в переговорах по разоружению Пхеньяна.

Как заявил РИА Новости представитель госдепартамента, американские власти ведут диалог с северокорейцами о реализации всех обязательств касательно полной верифицируемой денуклеаризации, которые приняли президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре.

"Президент ясно дал понять, что если Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию, то Северную Корею ждет блестящее будущее. Мы по-прежнему уверены, что обещания, данные президентом Трампом и председателем Кимом, будут выполнены", – сказал собеседник агентства.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение об испытании нового северокорейского оружия.

"Когда Ким Чен Ын и Трамп встречались в Сингапуре, американцы обещали определенные вещи – например, объявить до конца этого года о прекращении формального состояния войны (на Корейском полуострове – ред.). Это пока не сделано. При этом США несколько раз за последние месяцы вводили новые санкции против Северной Кореи. Очередную встречу Ким Чен Ына и Трампа собирались вроде бы провести этой осенью, потом американцы перенесли ее на следующий год. Сейчас, правда, они поправились – сказали, что встреча будет в самом начале года. То, что подготовка к такой встрече продолжается, это, конечно, хорошо. Но главное – это то, что продвижение Северной Кореи к денуклеаризации должно быть улицей с двусторонним движением. Пхеньян, когда говорил о готовности отказаться от ракетно-ядерного потенциала, обозначил свои условия: он готов сделать это в обмен на прекращение враждебной политики и угроз против него со стороны Вашингтона и Сеула. Южная Корея уже сделала многое в этом направлении – но со стороны США такого движения пока нет", – сказал Евгений Ким.

Он предположил, какое именно оружие было испытано в КНДР.

"Я думаю, смысл проведения испытания и последующего объявления о нем заключался в том, чтобы показать, что Северная Корея не собирается капитулировать перед США. Притом, обратите внимание: это испытание не было ни ракетным пуском, ни ядерным испытанием – иначе об этом сразу было бы известно. Что именно испытывалось, неизвестно. Но можно предположить, что речь может идти, например, о серьезном продвижении КНДР в области радиоэлектронной борьбы", – сказал Евгений Ким.

В Сингапуре 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950-1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии.

Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.