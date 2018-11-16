"Запредельная русофобия". Эксперт о ситуации с арестованной в США Бутиной

Арестованная в США россиянка Мария Бутина требует снять с нее обвинения. Это требование вполне законно, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Клюкин.

Арестованная в США россиянка Мария Бутина требует снять с нее все обвинения или их часть в американском суде, говорится в ходатайстве, поданном адвокатами задержанной.

"В поддержку (своего требования) Мария Бутина заявляет, что обвинительное заключение строится на непрочной основе с точки зрения Конституции", – говорится в ходатайстве. Адвокаты Бутиной указывают на то, что закон слишком расплывчат в трактовке понятия "работа на иностранное правительство".

"Сторона властей не заявляет, что Бутина была на службе Российской Федерации в качестве офицера разведки или иностранного агента в каком-либо традиционном понимании. Вместо этого, власти заявляют, что Мария – агент Кремля, поскольку она делилась памятными событиями в Америке и наивным юношеским оптимизмом относительно улучшения российско-американских отношений с другими людьми, включая "официальное лицо" из России, которое не было ее работодателем, не платило ей, не требовало от нее добиваться улучшения отношений между двумя странами и никак не контролировало ее деятельность", – пишут адвокаты.

"Но если фантазии насчет будущей карьеры в дипломатии и болтовня о личных делах и надеждах на мирное строительство с другими, например, с другом и старшим товарищем, который при этом является официальным лицом иностранного учреждения,… делает ее иностранным агентом, тогда получается, что множество людей, сами того не зная, нарушают закон", – утверждают адвокаты Бутиной.

Политолог Александр Клюкин считает, что требования Бутиной законны.

"Насколько я знаю, ее требования абсолютно законны, она имеет право на снятие всех обвинений. Понятно, что она просто оказалась "не в том месте и не в то время" и стала жертвой такой несусветной русофобии. И адвокаты, и она сама должны требовать полного освобождения и снятия всех надуманных обвинений. Но, думаю, эти требования не выполнят. Американское упрямство известно, особенно если это касается граждан РФ. То есть там царит сейчас запредельная русофобия на всех этажах власти", – сказал Александр Клюкин в эфире радио Sputnik.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".