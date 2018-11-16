"Запредельная русофобия". Эксперт о ситуации с арестованной в США Бутиной

Арестованная в США россиянка Мария Бутина требует снять с нее все обвинения или их часть в американском суде, говорится в ходатайстве, поданном адвокатами задержанной.
"В поддержку (своего требования) Мария Бутина заявляет, что обвинительное заключение строится на непрочной основе с точки зрения Конституции", – говорится в ходатайстве. Адвокаты Бутиной указывают на то, что закон слишком расплывчат в трактовке понятия "работа на иностранное правительство".
"Но если фантазии насчет будущей карьеры в дипломатии и болтовня о личных делах и надеждах на мирное строительство с другими, например, с другом и старшим товарищем, который при этом является официальным лицом иностранного учреждения,… делает ее иностранным агентом, тогда получается, что множество людей, сами того не зная, нарушают закон", – утверждают адвокаты Бутиной.
Политолог Александр Клюкин считает, что требования Бутиной законны.
"Насколько я знаю, ее требования абсолютно законны, она имеет право на снятие всех обвинений. Понятно, что она просто оказалась "не в том месте и не в то время" и стала жертвой такой несусветной русофобии. И адвокаты, и она сама должны требовать полного освобождения и снятия всех надуманных обвинений. Но, думаю, эти требования не выполнят. Американское упрямство известно, особенно если это касается граждан РФ. То есть там царит сейчас запредельная русофобия на всех этажах власти", – сказал Александр Клюкин в эфире радио Sputnik.