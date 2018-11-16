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Эксперт предположил, какой может быть дальнейшая судьба Ассанжа

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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в ЛондонеСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Генпрокуратура США предъявила обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пишут СМИ. Вашингтон разными путями оказывает давление на защитников Ассанжа, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Солонников.

Генеральная прокуратура США уже предъявила обвинения Джулиану Ассанжу, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Издание уточняет, что обвинения "не подлежат разглашению". О них стало известно после того, как помощник генпрокурора Келлен С. Дуайер обратился в суд с заявлением, не связанным с делом Ассанжа.

В документе, в частности, говорилось, что в связи со "сложной личностью обвиняемого и публичностью, которая окружает это дело, не существует другой процедуры, которая может сохранить конфиденциальным тот факт, что Ассанжу уже были предъявлены обвинения".

При этом адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа считает, что посольство Эквадора может выдать его подзащитного: вероятно, существует соответствующее трехстороннее соглашение между США, Великобританией и Эквадором.

"Было сближение между Великобританией, США и Эквадором. Я считаю, что (у трех стран, – ред.) уже есть договоренность, и именно поэтому был введен в действие специальный протокол, чтобы оправдать выход Джулиана (из посольства), ускорить процесс прекращения его убежища и передачи его британским властям",  – заявил Поведа РИА Новости. "Предполагаю, что США хотят подвергнуть его серьезному наказанию, это не смертная казнь, но ему могут дать пожизненное заключение", — добавил он.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik предположил, как США могут поступить в этой ситуации.

"США действуют разными путями. Они организуют серьезное давление на правительство Эквадора на международных площадках. Ухудшилось положение Ассанжа в посольстве Эквадора, введен определенный режим его   общения с внешним миром и прессой. И, действительно, Эквадор говорит о том, что, вероятно, ему предложат покинуть территорию посольства, но, возможно, под гарантии Великобритании, что она не будет его экстрадировать дальше со своей территории. Но гарантии Британии в данной ситуации могут быть весьма двоякими, сформулированными так, что, в конечном счете, если он покинет территорию посольства, может оказаться и в третьей стране. Если его будут судить в США, это будет показательный процесс, чтобы никому было неповадно, и ничем добрым он для него не закончится. Многое зависит от того, какое давление американское государство будет оказывать на Эквадор. Если будут предъявлены какие-то ультиматумы, то, вероятно, все может произойти достаточно быстро", — считает Дмитрий Солонников.

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Новый президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.

В конце октября Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог. После того как посольство Эквадора составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи, Ассанж подал на правительство республики в суд.

Генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил о двух возможных вариантах развития ситуации. По его словам, Ассанж "мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил". Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.

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