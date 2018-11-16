Политик о голосовании по Крыму в ООН: время играет в пользу правды

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму. Воздержалось больше стран, чем проголосовало "за". Этот факт в эфире радио Sputnik прокомментировал глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году за проголосовало 67 стран, против – 26, воздержавшихся стало больше – 82. Два предыдущих раза за резолюцию голосовали 70 государств, против – 26, а воздерживались 77 в 2016 году и 76 стран в 2017 году. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно – большинство европейских стран и США.

В тексте резолюции заявлено, что в Крыму наблюдается "усиление давления на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований в отношении приверженцев Украинской православной церкви Киевского патриархата, протестантской церкви, мечетей и мусульманских религиозных учебных заведений, греко-католиков, римо-католиков и "свидетелей Иеговы"*.

Заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин, в свою очередь, пояснил участникам заседания, что "авторы упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируют такими "страшными" терминами как "аннексия", "оккупация", ссылаются на резолюцию Генассамблеи 1974 года об определении "агрессии" и тому подобное".

"Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Российской Федерацией. По продолжительности – как Вторая мировая. Вот только Россия на эту войну так и не явилась. Да и вряд ли явится", – добавил заместитель постпреда. "Никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом", – заявил Кузьмин.

Он отдельно отметил, что "наказать население Крыма за его свободный выбор в пользу России не получится".

Позицию Генассамблеи ООН прокомментировал в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Позиция этого департамента (Третьего комитета Генассамблеи ООН, – ред.) не вызывает ничего, кроме удивления. В сентябре в ООН выступали представители Международного совета организации российских соотечественников из Крыма, они сделали широкий доклад о том, как Украина нарушает права человека в Крыму – это энергетическая блокада, водная, продовольственная, физическая. Но, как видим, представители многих государств не отреагировали на это. Это говорит о том, что слишком много стран сегодня еще идут в фарватере США. Однако радует даже то, что голосов "за" стало еще меньше. Это стало возможным благодаря взвешенной, разумной позиции России на международной арене. К тому же украинская "хунта", захватившая вооруженным путем власть, себя дискредитировала, уничтожая собственную страну – это спрятать уже не удается. Время играет в пользу правды и закона", – уверен Вадим Колесниченко.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

*Запрещенная в России экстремистская организация