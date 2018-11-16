Политик: провокации могут привести к катастрофе украинского государства

Экс-глава СБУ оценил возможные последствия войны Украины с Россией. Здравомыслящая часть украинского общества понимает, к чему может привести воинственная риторика Киева, отметил в эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Украина не выстоит, если случится война с Россией, заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группировок, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит", – сказал он.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил на заседании правительства, что "финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный" и требует увеличения.

Однако Смешко назвал неэффективными расходы военного бюджета страны, объяснив проблему "непрозрачностью". Так, по его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5-2 процента ВВП, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги "до последнего цента", тогда как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3 процента, но неизвестно, на что они тратятся.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал идущую на Украине полемику по армейским вопросам.

"Я убежден, что здравая часть украинского общества прекрасно понимает, к чему может привести нынешняя антироссийская военная риторика киевского режима. Мы знаем, что Украина уже не раз была на грани, чтобы серьезно cпровоцировать РФ – мы в Крыму это ощущали, как никто другой. Но при этом разумному человеку понятно, что любые масштабные провокационные действия привели бы к катастрофе украинской государственности во всех смыслах. Поэтому, несмотря на то, что там много горячих голов, которые постоянно говорят о том, что якобы даже какие-то части российской территории будут присоединены к Украине, их здравомыслие вызывает большие сомнения у самих украинцев. Там многие понимают, что с РФ надо выстраивать нормальные конструктивные отношения, а не заниматься тем, что делает сегодня киевский режим, создавая все большую пропасть между нашими странами. Украина утопает в гражданской войне, а в Киеве никто не хочет реально соблюдать Минские соглашения ", – сказал Владислав Ганжара.

По его словам, можно согласиться с тем, что военный бюджет Украины неадекватен ее реальным потребностям – но совсем не в том смысле, который вкладывают в эти слова руководители Минобороны страны.

"Конечно, сегодняшние военные расходы неадекватны, не соответствуют украинскому бюджету, население уже поставлено за грань пропасти. Мы видим условия в энергетической сфере, когда замерзают целые города. Этот режим ставит под угрозу жизни миллионов своих граждан из-за того, что погряз в военной авантюре. Они уничтожают собственное население оружием и не решают проблемы тех людей, которым они обещали "светлое европейское будущее". Наверное, замерзающие города сегодня на Украине – это один из символов "светлого будущего", которое принес этот режим. К сожалению, главной жертвой становятся обычные люди, которые оказались заложниками ситуации", – заключил Владислав Ганжара.