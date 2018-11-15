Политолог об инциденте у Андреевской церкви: пусть Киев ищет среди своих

Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что в четверг утром неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве. По его словам, к этому причастны "приспешники Москвы", однако никаких фактов, подтверждающих это, в Киеве не предоставили.в Facebook.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Андреевской церкви в Киеве, согласно которому храм передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.
Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году. Андреевская церковь была в аренде у одной из украинских неканонических структур. Затем договор аренды закончился и продлен не был. Сейчас храм находится в собственности государства.
Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал высказанные обвинения.
"Доказательств нет – но сейчас так в Киеве принято: сначала обвинить, а потом уже попытаться найти, если получится, какие-то доказательства. Впрочем, их никто особенно и не ищет, обвиняют без каких-либо фактов, лишь бы сказать. А все, что происходит сейчас вокруг Андреевской церкви, это все по инициативе Петра Алексеевича Порошенко. Сначала передали эту церковь "автокефалам" (неканоническая самопровозглашенная "Украинская автокефальная православная церковь" – ред.), затем забрали, потом передали Константинопольскому патриархату. Так что пусть те, кто вносит смуту в религиозную жизнь Украины, поищут лучше среди своих – кому там нужно это было. В этой обстановке смуты в Киеве хватает людей, кто насмотревшись телевизора, способен на необдуманные поступки", – считает Александр Дудчак.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит свое решение, а до этого он будет находиться в расколе.