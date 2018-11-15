Политолог об инциденте у Андреевской церкви: пусть Киев ищет среди своих

В украинской неканонической церковной структуре обвинили "приспешников Москвы" в инциденте у Андреевской церкви в Киеве. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что в четверг утром неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве. По его словам, к этому причастны "приспешники Москвы", однако никаких фактов, подтверждающих это, в Киеве не предоставили.

"Полтора часа назад бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожар не произошел, вреда не нанесено, никто не пострадал. Но видим, что приспешники Москвы пытаются запугать представителей Вселенского Патриарха. Однако, как мудро говорил Святейший Варфоломей в глаза московитам, Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз", – написал Зоря на своей странице в Facebook

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Андреевской церкви в Киеве, согласно которому храм передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году. Андреевская церковь была в аренде у одной из украинских неканонических структур. Затем договор аренды закончился и продлен не был. Сейчас храм находится в собственности государства.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал высказанные обвинения.

"Доказательств нет – но сейчас так в Киеве принято: сначала обвинить, а потом уже попытаться найти, если получится, какие-то доказательства. Впрочем, их никто особенно и не ищет, обвиняют без каких-либо фактов, лишь бы сказать. А все, что происходит сейчас вокруг Андреевской церкви, это все по инициативе Петра Алексеевича Порошенко. Сначала передали эту церковь "автокефалам" (неканоническая самопровозглашенная "Украинская автокефальная православная церковь" – ред.), затем забрали, потом передали Константинопольскому патриархату. Так что пусть те, кто вносит смуту в религиозную жизнь Украины, поищут лучше среди своих – кому там нужно это было. В этой обстановке смуты в Киеве хватает людей, кто насмотревшись телевизора, способен на необдуманные поступки", – считает Александр Дудчак.

Власти в Киеве и неканонические церковные структуры на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит свое решение, а до этого он будет находиться в расколе.