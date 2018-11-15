"Голос народа". Политолог о "Кабинете Монстров" Украины на карте Google

В Google Maps украинское правительство переименовали в "Кабинет Монстров". В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказал мнение, что с "новым названием" согласились бы многие жители Украины.

В Google Maps на месте украинского правительства появился "Кабинет Монстров". Пост со скриншотом разметил один из пользователей Facebook.

"Кто-то развлекается в Гугл-картах", – заметил пользователь.

Новое название появилось только на украинской версии сайта.

Вероятная причина произошедшего – массовый запрос от пользователей на исправление названия учреждения.

Ранее поисковый сервис менял название Верховной рады на Верховную "ЗРаду", что в переводе с украинского означает "предательство" и "измена".

В эфире радио заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала историю с переименованием.

"Гугл-карты позволяют такого рода действия, существуют определенные правила, в соответствии с которыми можно переименовать объекты. Мне кажется, что в данном случае это голос народа – ведь один человек не может переименовать, значит, много людей так считают. Естественно, это "кабинет монстров". А как еще назвать этих людей, которые призваны защищать интересы народа Украины, но не делают этого? Страна стремительно деградирует. Буквально накануне, например, стало известно, что была закрыта больница (в городе Смела – ред.) из-за того, что там нет отопления, идет эвакуация пациентов. Это состояние полнейшей гуманитарной катастрофы, которой нет даже в находящемся в блокаде Донбассе. В Донецке, например, в домах тепло и работают медицинские учреждения, несмотря на все трудности. Поэтому, мне кажется, это действительно какие-то монстры – люди, которые совершенно не озабочены интересами своего народа. Более того, они озабочены осуществлением явно чужих интересов. В этом суть их монструозности", – сказала Наталья Макеева.