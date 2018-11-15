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"Вопрос о "черной дыре" отложили". Эксперт о соглашении по Brexit'у

(обновлено: 13:40 15.11.2018)
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© AFP 2018 / Paul FaithПлакат против выхода Великобритании из Евросоюза у дороги на границе Северной Ирландии и Ирландской РеспубликиПлакат против выхода Великобритании из Евросоюза у дороги на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики
© AFP 2018 / Paul Faith
Британский министр по вопросам Brexit'a Доминик Рааб сообщил об уходе в отставку из-за несогласия с соглашением Лондона с ЕС. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Виктор Надеин-Раевский, это соглашение не решает всех спорных вопросов.

Британский министр по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб сообщил об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit'a.

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по выходу Великобритании из Европейского союза. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС", – написал Рааб в Twitter.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: слова Юнкера о Brexit'е – по сути, соболезнования британцам
В письме к Мэй Рааб отметил, что он не может "примирить условия соглашения с обещаниями, данными стране". "Это вопрос общественного доверия", – считает министр.

Ранее сообщалось, что британский министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара также направил премьер-министру Терезе Мэй письмо об отставке.

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Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit'a, о чем сообщила премьер Тереза Мэй. 

Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. 

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik прокомментировал достигнутое соглашение. 

"По этому вопросу прошло заседание британского правительства, Тереза Мэй его вела, оценки результатов – очень разные. Часть британских политиков считает, что это был явный провал, и теперь Тереза Мэй быстро покинет свой пост. В любом случае нужно понимать, что главный принцип, который они заложили в основу – это принцип отложенных решений. Так, они вопрос Северной Ирландии – самую острую проблему в переговорах с ЕС – отложили на дальнейшие переговоры. Но это же – не решение вопроса, а его затягивание. Решать-то вопрос все равно придется. Границу (между Северной Ирландией и Республикой Ирландия –  ред.) проводить никто не хочет. А без границы это будет "черная дыра". И это не единственный вопрос, который остался не решенным окончательно – там таких вопросов хватает. То есть переговоры еще будут продолжаться – и эти переговоры покажут в итоге, будет ли выход из ЕС для Британии более или менее безболезненным или достаточно тяжелым", – сказал Виктор Надеин-Раевский.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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Ранее главный переговорщик по Brexit'у от ЕС Мишель Барнье сообщил, что Брюссель и Лондон договорились прилагать усилия, чтобы разрешить вопрос о межирландской границе на долгосрочной основе посредством будущего соглашения. В случае если к июлю 2020 года стороны окажутся не готовы к этому, они могут рассмотреть решение о продлении переходного периода, пояснил он. На переходный период, по его словам, стороны договорились сохранить нынешнюю ситуацию в отношении внутреннего рынка и таможенного союза.

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