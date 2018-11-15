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"Смешные размышления". Военный эксперт о сравнении NI "Арматы" и "Меркавы"

(обновлено: 13:25 15.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба ВС ИзраиляПерейти в фотобанкИзраильский танк МеркаваИзраильский танк Меркава
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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The National Interest сравнил "Армату" и израильский танк "Меркава". В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец, отметив, что превосходство одного танка над другим может показать только одно обстоятельство.

Российский танк "Армата", вероятно, обладает лучшей выживаемостью, защитой и маневренностью по сравнению с израильской "Меркавой", однако, скорее всего, уступает ей с точки зрения совершенства аппаратуры и способности экипажа следить за окружающей обстановкой, пишет американский портал The National Interest

Боевая машина Challenger 2
© Фото : BAE Systems
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По словам автора материала, в процессе испытаний новейшего вооружения Россия вполне может отправить танки Т-14 "Армата" в Сирию, поэтому он попытался смоделировать ситуацию, при которой может произойти боестолкновение между "Арматой" и "Меркавой".

Как пишет автор, по сравнению с основным боевым танком Израиля у Т-14, возможно, более продвинутая в некоторых отношениях современная система защиты, к тому же необитаемая башня. При этом российский танк отличает превосходная подвижность, что делает его быстрее и маневреннее относительно "огромной израильской машины". 

Кроме того, с учетом активных систем защиты, динамической и пассивной многослойной брони "Армата", вероятно, сможет обеспечить лучшую выживаемость экипажа по сравнению с "Меркавой", которая, в свою очередь, более живучая боевая машина, чем немецкий Leopard 2 или американский M1 Abrams, указывается в статье.

По мнению автора материала, израильский танк почти наверняка сохранит преимущество над Т-14 с точки зрения совершенства аппаратуры и возможностей экипажа отслеживать боевую обстановку. Однако, отмечает автор, новейшие системы наблюдения не менее уязвимы для вражеского огня, чем старые оптические приборы, так что эта проблема актуальна для любых танков.

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Необитаемую башню автор считает одним из недостатков "Арматы", так как, по его словам, командир машины ограничен в возможностях наблюдать за окружающей обстановкой. Эту проблему можно было бы решить за счет системы виртуального обзора, наподобие израильской Iron Vision. На нынешних версиях "Арматы" такая технология не применяется, однако может в конечном итоге появиться, уверен автор материала.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал публикацию. 

"Все подобные размышления, по большому счету, смешны. Насколько один танк превосходит другой, может показать только одно обстоятельство – их реальное использование в бою. Все остальное – это теория вопроса. Эксперт говорит, что "Меркава" обладает большей возможностью наблюдать за полем боя. Но я не вижу в "Меркаве" прибора, который, как в нашей "Армате", может на 360 градусов видеть воздушную обстановку над собой. А это важно, поскольку в любом танке самое слабое место – это верхняя часть башни. Российские танкостроители позаботились и об этом. Есть прибор, который дает экипажу информацию о том, не летит ли сверху ракета, не атакует ли его самолет и так далее. Может ли похвастаться этим "Меркава"? Нет. "Меркава" уступает и по другим тактико-техническим характеристикам, например, по дальности стрельбы, по возможностям пушки для запусков ракеты. Кроме того, отмечу, что "Армата" еще не принята на вооружение, идут финишные испытания. Конструкторы доводят машину до высочайшей кондиции, чтобы она не только на словах была лучшим танком в мире, но и на деле. Где тогда будет "Меркава", мы еще посмотрим", – сказал Виктор Баранец.

Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военный эксперт оценил "секретное оружие" танка Т-14 на базе "Арматы"
Основной боевой танк Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает танкистам возможность остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.

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