Мнение: на Украине готовят новые месседжи по поводу "Северного потока-2"

В экспертном сообществе Украины заявили о неспособности остановить "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин высказал мнение, что признание того, что проект существует, очень болезненно для украинских политиков.

У Киева нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта "Северный поток-2", а европейские страны мало учитывают интересы Киева. Такое мнение изданию "Главред" высказал украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

"По состоянию на сегодня я не вижу эффективных рычагов или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2". Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять?", – сказал Марунич.

Попытки Киева каким-то образом повлиять в этом вопросе на Европу эксперт назвал "малоэффективными".

При этом Марунич убежден, что украинскую газотранспортную систему не стоит списывать со счетов. "Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 млрд кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий", – считает он.

Опасения у Марунича вызывает поведение Киева, который отказался от гарантий Германии по транзиту газа через украинскую ГТС. Он напомнил, что такие предложения с немецкой стороны звучали в мае, но украинские власти их отвергли. "Это опасная игра. Ведь можно доиграться, что вообще ничего не получить по факту", – предупреждает эксперт.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания приступила к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2" из-за неспособности Киева остановить проект. По словам Витренко, речь пойдет "о компенсации недополученной тарифной выручки".

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ситуацию.

"Признание существования "Северного потока-2" для украинских политиков очень болезненно. Раньше они говорили, что готовы сделать все возможное, чтобы европейские страны и Евросоюз в целом не допустили строительства. Но он будет построен, и это понимают в экспертном сообществе Украины. Возможно, по окончании строительства украинские политики начнут подавать новые месседжи, как это было с Крымским мостом: сначала они говорили, мол, Крымский мост – это фейк, его не будет, теперь же говорят, что Крымский мост должен принадлежать Украине. Так же они могут говорить и в отношении "Северного потока-2", например, заявить, что Украине положена какая-то часть от него в качестве компенсации. Украинским политикам требуется время, чтобы выдать новый радикальный месседж, который будет попыткой их спасения", – считает Антон Бредихин.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии – через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Поэтому Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход своей территории. Нынешний контракт на транзит истекает в конце 2019 года, но "Газпром" не раз выражал готовность сохранить транзит, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.