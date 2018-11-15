Мнение: на Украине готовят новые месседжи по поводу "Северного потока-2"

У Киева нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта "Северный поток-2", а европейские страны мало учитывают интересы Киева. Такое мнение изданию "Главред" высказал украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
Попытки Киева каким-то образом повлиять в этом вопросе на Европу эксперт назвал "малоэффективными".
При этом Марунич убежден, что украинскую газотранспортную систему не стоит списывать со счетов. "Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 млрд кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий", – считает он.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания приступила к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2" из-за неспособности Киева остановить проект. По словам Витренко, речь пойдет "о компенсации недополученной тарифной выручки".
В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ситуацию.
"Признание существования "Северного потока-2" для украинских политиков очень болезненно. Раньше они говорили, что готовы сделать все возможное, чтобы европейские страны и Евросоюз в целом не допустили строительства. Но он будет построен, и это понимают в экспертном сообществе Украины. Возможно, по окончании строительства украинские политики начнут подавать новые месседжи, как это было с Крымским мостом: сначала они говорили, мол, Крымский мост – это фейк, его не будет, теперь же говорят, что Крымский мост должен принадлежать Украине. Так же они могут говорить и в отношении "Северного потока-2", например, заявить, что Украине положена какая-то часть от него в качестве компенсации. Украинским политикам требуется время, чтобы выдать новый радикальный месседж, который будет попыткой их спасения", – считает Антон Бредихин.
В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Поэтому Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход своей территории. Нынешний контракт на транзит истекает в конце 2019 года, но "Газпром" не раз выражал готовность сохранить транзит, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.