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Эксперт о новых санкциях против России: у администрации Трампа есть выбор

(обновлено: 11:23 15.11.2018)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
США будут с осторожностью выбирать санкции второго этапа против России в связи с делом Скрипалей, заявили в Госдепе. Что означает это заявление, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Борис Шмелев.

США будут с осторожностью выбирать набор санкций второго этапа против России в связи с делом Скрипалей, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
"Нас это как-то должно волновать?" Политолог о "судьбе" новых санкций США

"У нас нет ответа о наборе (санкций второго этапа – ред.). Над этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос… Второй раунд – более драконовский… И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски", – сказал он во время выступления в Heritage Foundation.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Политолог: для новых санкций против России у США мало креативных поводов

После того как американская сторона постановила, что Россия не предоставила необходимые Вашингтону доказательства, согласно закону, запускается процедура введения второго пакета санкций. Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".

Руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев в эфире радио Sputnik отметил, что у администрации США в данном случае есть определенный выбор.

"Пока речь идет о риторике американских властей, что за этим реально последует, пока трудно сказать. В соответствии с их законом от 1991 года, администрации США предоставляется право выбирать из списка предлагаемых санкционных мер. Все эти меры – жесткие, но среди них есть более жесткие и менее жесткие, и у администрации есть определенный выбор. Я думаю, что самые жесткие меры – в том числе замораживание в США счетов российских банков и компаний – администрация президента Трампа выбирать не хочет, поскольку это было бы близко уже к полному разрыву отношений. Но и говорить о возможности смягчения позиции Вашингтона тоже нет оснований, поскольку и все остальные возможные санкции – это тоже меры долговременного и жесткого воздействия", – сказал Борис Шмелев.

Александр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения
© Фото : Metroplitan Police
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Мнение: на то, что "дело Скрипалей" нечисто, указывает одна особенность

В Солсбери 4 марта, как утверждалось, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

МИД России направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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