Эксперт: слова Макрона о "союзниках" и "вассалах" Трампу не понравятся

Президент Франции заявил, что его страна – не вассал США. Свой прогноз дальнейшего развития взаимоотношений между Парижем и Вашингтоном в эфире радио Sputnik изложила профессор Евгения Обичкина.

США и Франция – исторические союзники, но быть союзником – не значит быть вассалом, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"США – это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы принимаем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником – это не значит быть вассалом", – сказал Макрон в эфире телеканала TF1, комментируя идею о создании европейской армии.

https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/emmanuel-macron-attaques-de-trump-non-macron-n-a-ete-blesse-attaques-de-homologue-americain-ne-repondra.html

"США – наш союзник в НАТО. Но могу ли я как президент республики сказать нашим гражданам: я хочу передать всю вашу безопасность в руки США? Нет, потому что я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы. Что это значит? Это значит, что моя ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала наших граждан", – добавил он.

По словам Макрона, необходимо быть независимыми, в том числе в области кибербезопаности, в борьбе против кибератак, во всех военных составляющих – на земле, на море, в воздухе и космосе. "И чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе от США. В некоторых областях мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо", – подчеркнул французский лидер.

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина отметила в эфире радио Sputnik, что Макрон напомнил о внешнеполитических принципах Пятой республики в том виде, в котором их формулировал Шарль де Голль.

"Это еще с основания Пятой республики является формулой взаимоотношений между Францией и НАТО. Так Макрон подтвердил верность идеалам и политическим ориентирам Пятой республики – в первую очередь, независимости в принятии решений. Франция привержена союзу с США, и в сложнейшие времена она была на стороне США. При этом Франция не хочет подчиняться США. И это Макрон повторил в связи с попыткой Трампа переформулировать отношения союзничества: с одной стороны – больший вклад европейских союзников в общую оборону и безопасность, а с другой – по-прежнему отношения "начальник-подчиненный". Конечно, Трампу это не может понравиться, это не улучшит отношения между Трампом и Макроном, но каждый остается при своем", – считает Евгения Обичкина.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и США.