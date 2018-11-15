"Уникальные машины". Эксперт об удивлении СМИ США российской техникой

Американские СМИ назвали технику российских войск радиационной, химической и биологической защиты "сумасшедшими машинами". О качествах этой техники в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог Андрей Кошкин.

Журналиста американского издания The Drive восхитило видео российского Минобороны, опубликованное к столетию войск радиационной, химической и биологической защиты.

"На вооружении военных химиков стоят современные разведывательно-химические машины РХМ-6, различные комплексы для сбора, обработки и анализа данных, мобильные лаборатории, а также роботы радиационной и химической разведки и огнеметы – от ручных РПО до тяжелых ТОС-1А "Солнцепек"", – говорится в описании Минобороны к видео.

Внимание автора статьи Джозефа Тревитика (Joseph TREVITHICK) привлекла "сумасшедшая" специальная машина тепловой обработки вооружения и военной техники ТМС-65У.

"Самый необычный образец техники на видео – это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины. Военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя", – пишет The Drive.

Тревитик отмечает, что в конструкции машины "в нетрадиционной роли" используется турбореактивный двигатель ВК-1, применявшиеся на истребителях МиГ-15 и МиГ-17, а также бомбардировщике Ил-28.

По мнению эксперта, ТМС-65У занимают одно из ключевых мест в арсенале российской военной техники.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что техника, представленная на видео российского Минобороны – это уникальные машины с огромными резервами для дальнейшей модернизации.

"Военные специалисты сейчас по-новому оценивают возможности всей боевой техники. Американские специалисты удивлены той техникой, которая создана еще во время СССР и сейчас прекрасно модернизирована в новых условиях и выполняет боевые задачи многопрофильного уровня. Например, специальные тепловые машины, которые в состоянии проводить и дегазацию, и дезактивацию, но при этом могут и создать дымовую завесу. Так, одна машина ТМС-65У в состоянии поставить завесу для аэродрома, нескольких объектов взлетно-посадочной полосы, и эта завеса не дает противнику с помощью радаров и даже разведывательных самолетов видеть аэродром. Это уникальные машины, которые прекрасно себя показывают на учениях. Неудивительно, что американские специалисты хотели бы иметь подобную технику на вооружении своих войск", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.