Эксперт: в ситуации с "Миротворцем" Германия оказалась в странном положении

МИД Германии призвал Украину закрыть сайт "Миротворец". Хватит ли в этом вопросе влияния Берлина на Киев, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Владимир Брутер.

МИД Германии осудил включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец" и в очередной раз потребовал от киевских властей закрыть портал, пишет газета Die Zeit.

"В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас", – цитирует издание пресс-секретаря немецкого внешнеполитического ведомства.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" на прошлой неделе за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду".

Эта ситуация показывает всю странность положения Германии, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Украина должна показывать, что каждый человек, который слишком близок к России, – это враг Украины. Для Германии такая ситуация, конечно, неприемлема, поскольку, с их точки зрения, российские граждане могут попадать в "Миротворец", а вот германские граждане – нет. И сейчас видна вся странность положения, в котором очутилась Германия, поддерживающая тех людей, которые записывают Шредера в "Миротворец". Но влияние Германии на ситуацию на Украине крайне мало. Поэтому, на мой взгляд, Украина сейчас от этого не откажется. Власти могут предпринять какие-то ритуальные действия, чтобы как-то прекратить действие "Миротворца" перед выборами и показать, что они якобы борются с радикалами. Но если они это сделают, то, с одной стороны, они потеряют поддержку части радикального электората, а с другой – "Миротворец" обязательно всплывет где-нибудь "рядом", потому что он и сейчас является продуктом деятельности власти, пусть косвенным, но без поддержки власти его бы не было", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

Сайт "Миротворец" известен публикацией данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" обнародовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".