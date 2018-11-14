Адвокат о споре по долгу на $3 млрд: доводы Украины не могут быть приняты

РФ подала апелляцию в Верховный суд Англии по делу о суверенном долге Украины на $3 млрд. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш поделилась мнением о том, как будет развиваться ситуация.

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода Киева по делу о кредите на $3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса", – отметили в ведомстве.

Интересы России представляет компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая подала апелляцию 26 октября. Ожидается, что ее рассмотрят не раньше июня следующего года.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш поделилась мнением о том, как будет развиваться ситуация.

"Кассация Минфина, с моей точки зрения, безусловно, должна быть удовлетворена. Верховный суд, скорее всего, кассирует решение апелляционной инстанции и тем самым подтвердит правильность решения суда первой инстанции, по которому Украина должна выплатить Российской Федерации более трех миллиардов долларов – в счет погашения еврооблигаций, процентов по ним. Никакие доводы Украины не могут быть приняты во внимание — Россия заплатила, подчеркиваю, живыми деньгами за эти ценные бумаги, и в соответствии с условиями этих еврооблигаций Украина обязана теперь против этих ценных бумаг вернуть России обусловленный ими долг, то есть вернуть деньги. Я вижу успех Российской Федерации в Верховном суде", – сказала Мария Ярмуш.

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на $3 млрд на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций – $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа – $75 млн, а также штрафные проценты. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Позднее Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде.

В сентябре Апелляционный суд Англии подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от других трех аргументов, нельзя отклонить без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

