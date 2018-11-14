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"Проехали…" Политолог оценил слова Курца о России и шпионском скандале

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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречиФедеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал об отношениях с РФ после шпионского скандала, отметив нацеленность на диалог. В эфире радио Sputnik эти заявления прокомментировал политолог Юрий Светов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией.

Зимняя резиденция австрийских Габсбургов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт предположил, повлияет ли шпионский скандал на связи Вены и Москвы
"У нас хорошие контакты с Россией, <…> это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать", – сказал он на пресс-конференции.

По мнению Курца, дело о предполагаемом шпионаже не улучшит отношения ЕС и РФ, но канал диалога с Россией важен.

"Конечно, это не приведет к улучшению отношений между ЕС и Россией. Тем не менее, мы думаем, что принципиально канал диалога с Россией важен, и мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее", – подчеркнул Курц.

В эфире радио Sputnik эти заявления прокомментировал политолог Юрий Светов.

"Заявление Себастьяна Курца еще раз подтверждает предположение, что та история была намеренно спровоцирована. Ведь такого рода информация возникает регулярно, но обычно государства между собой выясняют эти истории без особых скандалов. Главный специалист в устройстве шпионских скандалов – Великобритания – и с Советским Союзом эти вещи проделывала, и с Россией это проделывает – с высылками и так далее. Видимо, ей захотелось не быть единственной в этой ситуации, поэтому решила подтянуть к этому Австрию, тем более что отношения у Австрии с Россией нормальные. Но получилось так, что ритуальные слова были провозглашены (о том, что от нас требуют объяснений), а потом реалии политической ситуации возобладали. Думаю, что слова Курца означают, мол, проехали, было и было, а теперь забыли… Во всяком случае, я надеюсь на это", – сказал Юрий Светов.       

В ночь на 10 ноября в Австрии задержали отставного полковника, которого заподозрили в многолетнем шпионаже в пользу России, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Австрийские полицейские
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: "шпионский скандал" в Вене – символический персональный "ответ"
Курц потребовал от Москвы "транспарентной информации" и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию.

Российский МИД выразил протест послу Австрии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений".

Ранее журнал Profil написал, что данные об отставном полковнике, подозреваемом в разведдеятельности в пользу РФ, Вена получила от военной контрразведки Германии. В свою очередь газета Kleine Zeitung выступила с утверждением, что наводку дала Великобритания с целью отдалить чересчур дружелюбно настроенное к Москве австрийское правительство.

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