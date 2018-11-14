Саратовский депутат рассказал, чем оборачивается "министерская диета"

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, решивший в течение месяца питаться на три с половиной тысячи рублей после спора с экс-министром региона, в эфире радио Sputnik подвел промежуточные итоги своего эксперимента.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший в течение месяца питаться на три с половиной тысячи рублей, заявил, что прожить на эту сумму без потерь для здоровья невозможно. В эфире радио Sputnik депутат поделился предварительными выводами из длящегося больше 20-ти дней опыта.

Сесть на "министерскую диету" Николай Бондаренко решил после спора с экс-министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Чиновница уверяла, что тратя на продукты три с лишним тысячи рублей в месяц, можно обеспечить себе полноценный рацион, "удовлетворяющий минимальные физиологические потребности человека".

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после слов Соколовой о величине прожиточного минимума уволил ее с формулировкой "по собственной инициативе".

В эфире радио Sputnik Николай Бондаренко поделился промежуточными выводами из своего эксперимента.

"Пока рано подводить итоги, еще больше недели впереди. Один из промежуточных выводов – я думаю, ни для кого это не будет новостью – речь идет о потреблении исключительно низкокачественных продуктов, потому что они являются самыми дешевыми. Другие продукты просто нельзя себе позволить. Второе – недоедание. В моем случае получилось и то, и другое. Поэтому эта "министерская диета", по мнению огромного количества моих подписчиков, людей с медицинским образованием, диетологов, однозначно приведет к ухудшению здоровья. В этой диете отсутствует должное количество овощей и фруктов, кисломолочных продуктов, нет сметаны, масла, сыра, творога. Будет ухудшаться иммунитет, будут провоцироваться заболевания. Поэтому я считаю, что правительство, которое определяет подобные цифры потребительских корзин для населения, занимается геноцидом. Прожить на продуктовую корзину в три с половиной тысячи рублей без потерь для здоровья просто невозможно. Эту инициативу я проявил, чтобы доказать это", – рассказал Николай Бондаренко.

Депутат обещал 23 ноября озвучить конкретные предложения по итогам своего эксперимента.

"Однозначно я буду продвигать идею повышения прожиточного минимума. Мной создана петиция на сайте Change.org, ее за первые несколько дней подписало более 160 тысяч человек. Сколько сегодня – не знаю, но динамика однозначная, много людей поддерживают мою позицию и считают, что надо поменять устоявшиеся правила и законы. Что касается конкретных инициатив, я бы хотел, чтобы они были приняты по итогам, спустя месяц этой "диеты". Пока я формулирую мысли и конкретные предложения, 23 числа, конечно, их озвучу", – сказал Николай Бондаренко.

Ранее депутат заявил, что, по его мнению, размер потребительской корзины не должен быть меньше 10 тысяч рублей, а прожиточного минимума – не менее 20 тысяч, причем в Москве эти цифры должны быть выше.

Также он призвал депутатов и министров попробовать, как он, хотя бы месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Бондаренко считает, что те, кто принимает важные для россиян решения, "должны на себе почувствовать их последствия".

До этого депутат рассказал РИА Новости, что за две недели "министерской диеты" похудел на четыре-пять килограммов.