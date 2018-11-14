"Нас это как-то должно волновать?" Политолог о "судьбе" новых санкций США

Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект о новых антироссийских санкциях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов.
По словам сенатора от Техаса Джона Корнина, у законодателей не очень много времени. "Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество", – сказал он. Другой сенатор, Боб Менендес от Нью-Джерси, один из инициаторов санкций против России, также заявил, что у конгресса, скорее всего, не остается времени на новый санкционный пакет.
В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что у российской стороны по вопросу санкций есть четкая позиция, а обсуждение или необсуждение этого вопроса в конгрессе – это прерогатива американской стороны.
"Нас это как-то должно волновать? Если честно, то глубоко наплевать на это. Дело в том, что и глава нашего государства, и министр иностранных дел уже сформулировали официальную позицию по этому поводу: не мы санкции вводим, не нам заботиться об их отмене. Если наши американские коллеги решили размахивать кулаками и кидаться камнями в стеклянном доме, мы не можем им воспрепятствовать – это их право. Но выводы свои сделаем, и последствия у совершенно незаконного санкционного режима будут. А обсуждать, вводит конгресс санкции или не вводит, откладывается решение или нет, совершенно бесполезно", – сказал Алексей Мухин.
Кроме того, американские власти заявляли, что намерены ввести в действие вторую часть санкционного пакета, связанного с "делом Скрипалей". Первая его часть вступила в силу в августе и предусматривала запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.
Вторая часть этого пакета предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.