"Нас это как-то должно волновать?" Политолог о "судьбе" новых санкций США

Bloomberg сообщил о возможной отсрочке новых санкций США против России. В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что у российской стороны по вопросу санкций есть четкая позиция.

Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект о новых антироссийских санкциях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов.

Голосование по этому документу, вероятно, отложат на следующий год. Сейчас, как отмечает агентство, законодатели сконцентрированы на голосовании по мерам, касающимся государственных расходов, кандидатов на должность судьи и по закону о сельском хозяйстве.

По словам сенатора от Техаса Джона Корнина, у законодателей не очень много времени. "Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество", – сказал он. Другой сенатор, Боб Менендес от Нью-Джерси, один из инициаторов санкций против России, также заявил, что у конгресса, скорее всего, не остается времени на новый санкционный пакет.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что у российской стороны по вопросу санкций есть четкая позиция, а обсуждение или необсуждение этого вопроса в конгрессе – это прерогатива американской стороны.

"Нас это как-то должно волновать? Если честно, то глубоко наплевать на это. Дело в том, что и глава нашего государства, и министр иностранных дел уже сформулировали официальную позицию по этому поводу: не мы санкции вводим, не нам заботиться об их отмене. Если наши американские коллеги решили размахивать кулаками и кидаться камнями в стеклянном доме, мы не можем им воспрепятствовать – это их право. Но выводы свои сделаем, и последствия у совершенно незаконного санкционного режима будут. А обсуждать, вводит конгресс санкции или не вводит, откладывается решение или нет, совершенно бесполезно", – сказал Алексей Мухин.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций, введенных США против России. В августе группа сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса очередной законопроект, который предполагает ограничения против нового российского госдолга, таких банков, как Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также против ряда российских политиков и бизнесменов.

Кроме того, американские власти заявляли, что намерены ввести в действие вторую часть санкционного пакета, связанного с "делом Скрипалей". Первая его часть вступила в силу в августе и предусматривала запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Вторая часть этого пакета предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.