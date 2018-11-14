Политолог: на Украине признали Крым российским "на предметном уровне"

Украинский телеканал NewsOne показал в прямом эфире карту страны без Крыма, сообщает Укринформ.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже назначил внеплановую выездную проверку телеканала. Регулятор утверждает, что в действиях NewsOne есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал ситуацию.
"В любом случае идет движение в сторону объективного восприятия. Конечно, мы по-прежнему слышим и много разных залихватских заявлений со стороны киевского руководства, но на уровне общественного восприятия, думаю, есть осознание того, что Крым – это часть России. На Украине могут, конечно, издавать карты, где Крым представлен как часть их страны. Но многие не хотят на это тратить деньги – это серьезные расходы, а вряд ли эти карты кому-то пригодятся. Поэтому я склонен считать, что на предметном, практическом уровне на Украине происходит констатация того, что Крым является частью России", – сказал Владимир Оленченко.