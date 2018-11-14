Политолог: на Украине признали Крым российским "на предметном уровне"

Украинский телеканал показал карту страны без Крыма. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко высказал мнение, что в украинском обществе идет движение в сторону объективного восприятия действительности.

Украинский телеканал NewsOne показал в прямом эфире карту страны без Крыма, сообщает Укринформ.

Отмечается, что 7 ноября в программе "Утро с NewsOne" появилась карта Европы под названием "Крупнейший торговый партнер-покупатель", иллюстрирующая позицию ЕС по вопросам экономики. В инфографике полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже назначил внеплановую выездную проверку телеканала. Регулятор утверждает, что в действиях NewsOne есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал ситуацию.

"В любом случае идет движение в сторону объективного восприятия. Конечно, мы по-прежнему слышим и много разных залихватских заявлений со стороны киевского руководства, но на уровне общественного восприятия, думаю, есть осознание того, что Крым – это часть России. На Украине могут, конечно, издавать карты, где Крым представлен как часть их страны. Но многие не хотят на это тратить деньги – это серьезные расходы, а вряд ли эти карты кому-то пригодятся. Поэтому я склонен считать, что на предметном, практическом уровне на Украине происходит констатация того, что Крым является частью России", – сказал Владимир Оленченко.