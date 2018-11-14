"Поиск точки опоры". Эксперт о непредсказуемости политики США

Непредсказуемость США вызывает глубокую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин высказал мнение о том, с чем связана эта непредсказуемость.

Непредсказуемость США вызывает у всех глубокую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, и об этом все уже говорят абсолютно открыто. Тем более, эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира – это, конечно, предмет для глубокой обеспокоенности всех", – сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь"

В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин высказал мнение о том, с чем связана эта непредсказуемость.

"Существует спонтанность решений, которые принимаются нынешней администрацией (президента США Дональда) Трампа, не только относительно российско-американских отношений, но и взаимоотношений с ЕС, в том числе и с ближайшими союзниками. То есть речь идет не только об одном канале отношений, но и обо всей глобальной повестке дня. Связано это, безусловно, с тем, что позиции Трампа, как человека, который принимает решения, в достаточной степени ограничены. А в США продолжается серьезная внутренняя дискуссия, и ему до сих пор не удается найти прочный фундамент для проведения своей политики. Отсюда – постоянная смена членов администрации, полемика со СМИ, с конкурентами. С другой стороны, непредсказуемость, спонтанность имеют, безусловно, свою логику – Трамп маневрирует, ищет наиболее благоприятные точки опоры, чтобы все-таки добиться поставленных перед собой целей. А это, естественно, иногда вызывает вопросы, потому что не учитываются интересы, планы, намерения даже ближайших партнеров. Это вызывает вопросы и у российского правительства", – сказал Александр Кубышкин.