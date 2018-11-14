Политолог: украинские города мерзнут без отопления? Донецк – нет

Власти города Смелы Черкасской области Украины были вынуждены закрыть городскую больницу, а пациентов перевезти в другие медицинские учреждения из-за отсутствия отопления, сообщил украинскому агентству УНН мэр города Алексей Цыбко.
Из-за долгов перед "Нафтогазом" не может начать отопительный сезон также город Кривой Рог в Днепропетровской области. В Херсоне в среду возобновили подачу тепла.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию с отоплением в городах Украины.
"Ситуация на Украине не то что может обернуться катастрофой – она уже обернулась катастрофой: закрываются больницы, люди мерзнут в своих домах. Наверное, Украина стремительно скатывается в 90-е годы в самых худших их проявлениях. Кстати, я в настоящий момент нахожусь в городе-герое Донецке и с отоплением здесь все в порядке – Донецк не мерзнет, несмотря на идущую против него войну", – рассказала Наталья Макеева.
По ее мнению, происходящее – свидетельство растущей дезинтеграции Украины.
"Я думаю, что распад Украины не за горами. Страна уже просто разваливается, и ее части будут решать все вопросы – как бытовые, так и политические – по отдельности. Что будет на том осколке, который останется у Киева – это вопрос открытый. А остальные осколки, наверное, как-то решат свои проблемы", – сказала Наталья Макеева.