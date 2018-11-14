Политолог: украинские города мерзнут без отопления? Донецк – нет

В городе Смеле на Украине власти были вынуждены закрыть городскую больницу из-за отсутствия отопления, сообщил мэр города. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik дала свою оценку ситуации.

Власти города Смелы Черкасской области Украины были вынуждены закрыть городскую больницу, а пациентов перевезти в другие медицинские учреждения из-за отсутствия отопления, сообщил украинскому агентству УНН мэр города Алексей Цыбко.

"Сейчас ситуация в городе критическая – мы были вынуждены закрыть городскую больницу и эвакуировать 35 лежачих больных, которых развезли по другим медучреждениям области. Для этого со всего региона приезжали кареты скорой помощи. Кроме того, мы были вынуждены слить систему (воду из системы отопления – ред.)", – заявил Цыбко.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" не может начать отопительный сезон также город Кривой Рог в Днепропетровской области. В Херсоне в среду возобновили подачу тепла.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию с отоплением в городах Украины.

"Ситуация на Украине не то что может обернуться катастрофой – она уже обернулась катастрофой: закрываются больницы, люди мерзнут в своих домах. Наверное, Украина стремительно скатывается в 90-е годы в самых худших их проявлениях. Кстати, я в настоящий момент нахожусь в городе-герое Донецке и с отоплением здесь все в порядке – Донецк не мерзнет, несмотря на идущую против него войну", – рассказала Наталья Макеева.

По ее мнению, происходящее – свидетельство растущей дезинтеграции Украины.

"Я думаю, что распад Украины не за горами. Страна уже просто разваливается, и ее части будут решать все вопросы – как бытовые, так и политические – по отдельности. Что будет на том осколке, который останется у Киева – это вопрос открытый. А остальные осколки, наверное, как-то решат свои проблемы", – сказала Наталья Макеева.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов) и впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек.