Политолог объяснил поведение Трампа во время визита в Париж

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, пока летел в Париж, пишет газета The Washington Post.
По данным издания, Мэй позвонила Трампу на борт президентского самолета, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборах, но американский президент отреагировал вспышкой недовольства.
Как отмечает газета, ссылающаяся на американских и европейских чиновников, Мэй раньше уже приходилось сталкиваться с грубым отношением Трампа, но в этот раз "ее советники были потрясены его особенно скверным настроением".
Кроме того, говорится в статье, у американского президента было плохое настроение на протяжении всего визита в Париж. "Его расстроила поездка. И ему не терпится внести некоторые изменения", – приводит издание слова высокопоставленного чиновника из Белого дома.
Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik высказал мнение о причинах недовольства Трампа.
"Поведение Трампа в этой ситуации ничем не отличается от его поведения с самого начала президентского срока. Он однозначно указывает европейцам, что он недоволен их позицией по очень широкому спектру вопросов – начиная от экономики и заканчивая санкциями США против Ирана. И, в отличие от (предыдущего) президента (США Барака) Обамы, он не будет мириться с различием в позициях только потому, что они – стратегические союзники. Конечно же, для Трампа Европа – такой же стратегический союзник Америки, как и для Обамы, и для предыдущих президентов. Но этот стратегический союз Трамп пытается выстроить на условиях Америки в гораздо большей степени, чем его предшественники", – сказал Александр Шпунт.
Одиннадцатого ноября на митинг протеста против визита Трампа в Париж вышли сотни людей.