Эксперт: слова Юнкера о Brexit'е – по сути, соболезнования британцам

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал трагической исторической ошибкой предстоящий Brexit. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik разъяснил, что стоит за этими словами.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал трагической исторической ошибкой предстоящий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Я считаю выход трагедией, исторической ошибкой. Мы должны сделать все наилучшим образом, и Еврокомиссия и господин (Мишель) Барнье (главный переговорщик ЕС по Brexit'у – ред.) двигаются в этом направлении", – сказал Юнкер на сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам Юнкера, ЕС не занимает агрессивную позицию в отношении Великобритании и не намерен подвергать ее наказанию за Brexit.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и до сих пор переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit'a находились в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.

Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что выходя из ЕС, Британия теряет возможность влиять на происходящие в континентальной Европе процессы.

"С содержательной частью слов Юнкера я согласен – это, наверное, действительно будет историческая ошибка. В том смысле, что Великобритания изначально вступала в Европейский союз для того, чтобы те процессы, которые идут на континенте, не проходили без британского участия. Теперь Британии будет очень сложно повлиять на что-либо, происходящее в континентальной Европе, хотя эти процессы по многим причинам для британцев по-прежнему очень важны", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он считает, что находясь в сильной позиции на переговорах с Великобританией, представители Евросоюза намерены и впредь очень жестко диктовать свои условия.

"Слова Жан-Клода Юнкера сказаны после того, как (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй неудачно завершила очередной раунд переговоров с ЕС, и, по сути дела, стороны ни к чему не пришли. И со стороны Юнкера эти слова были чем-то вроде соболезнования британцам – можно было бы это назвать своего рода политесом. Не думаю, что за этими словами стоят какие-то большие переживания за судьбу Британии, тем более что Юнкер настроен на очень жесткие переговоры и эту линию очень успешно выдерживает", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.