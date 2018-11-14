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Эксперт: последние зимы показали, кто самый надежный поставщик газа в ЕС

(обновлено: 10:54 14.11.2018)
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© Фото : AllseasСудно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 6 октября 2018Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 6 октября 2018
© Фото : Allseas
В "Газпроме" уверены, что США не смогут сорвать строительство "Северного потока-2". У Вашингтона нет возможности "залить" Европу своим СПГ, отметил в эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США.

Во вторник американский посол при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть "много инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода, который, по его словам, делает Европу, а значит, и США уязвимыми.

Работы по укладке газопровода Северный поток-2 в Финском заливе
© РИА Новости / Nord Stream 2
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"Ну вы же все сами видите – 200 километров уже построили. И остальное достроим", – сказал Миллер корреспонденту газеты "Коммерсант".

По плану, длина газопровода составит более 1200 километров, мощность – 55 млрд кубометров газа в год. "Северный поток-2" будет идти от побережья России через Балтийское море до Германии. 

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik оценил возможности Вашингтона по противодействию проекту "Северный поток-2".

"Они все время подзуживают то Данию, то поляков, то еще кого-то. Они всегда были противниками того, чтобы мы свой газ поставляли в Европу, потому что считают, что они "зальют" Европу своим СПГ. Но это маловероятно из-за разных ценовых характеристик нашего газа и их. Даже с учетом того, что они дотируют добычу сланцевого газа и его перевозку, он все равно дороже того газа, который мы подаем по трубе. Поэтому они любыми способами стремятся убрать конкурентов. Это касается, в первую очередь, нас, потому что по торговле мы впереди. Они выступали против "Южного потока", поддерживали "Набукко", который "умер" несколько лет назад. Но две последние зимы показали, что самым надежным поставщиков энергоресурсов для Европы является Россия и "Газпром" в частности. Поэтому многие здравые политики в Европе считают, что надо построить "Северный поток-2", и я убежден, что он будет построен", – сказал Геннадий Шмаль.

Министр энергетики США Рик Перри
© AP Photo / Cliff Owen
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Против реализации проекта "Северный поток-2" выступает несколько стран, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Против строительства газопровода и США. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что выступая против "Северного потока-2", лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

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