"Пусть дальше копают себе яму". Политолог о позиции Киева в отношении УПЦ

В УПЦ заявили, что готовы встретиться с президентом Украины, но на церковной территории. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в отношениях официального Киева и канонической украинской церкви.

Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с президентом Петром Порошенко, но на церковной территории. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте УПЦ.

Встреча планировалась в минувший вторник, однако Порошенко не приехал. Как сообщили в его пресс-службе, президент готов встретиться с епископами Украинской православной церкви только в том месте, которое сам предложит.

В РПЦ заявили, что запланированная встреча не состоялась, поскольку глава государства не может дать вразумительный ответ на закономерные вопросы, касающиеся происходящего в церковной сфере на Украине.

"Видимо, господин Порошенко понимал, что на это ему ответить будет нечего", – написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Во вторник Собор епископов Украинской православной церкви постановил, что процесс предоставления томоса об автокефалии является "искусственным, навязанным извне" и "не отражает внутренней церковной необходимости". Собор епископов также отметил, что украинские верующие неоднократно обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать глав неканонических церковных структур Филарета, Макария и их последователей, однако обращения остались без внимания.

Кроме того, собор епископов подчеркнул, что вмешательство Константинополя в церковные дела на Украине является незаконным, как и "попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, игнорируя голос" канонической УПЦ.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев полагает, что нынешняя политика Петра Порошенко в отношении УПЦ навязана ему извне.

"Это не его политика, а политика Вашингтона. Там учитывается, что в России православие – одна из основ самоидентификации. То есть русский – значит православный. На Украине попытались внести раскол в церковь, но на самом деле с этой автокефалией они устроили новый раскол в стране. Государственная власть Украины, которая влезла в эти вопросы, выступает раскольником. Не священники поругались, а власть влезла. Надо учитывать то, что сейчас УПЦ Московского патриархата превращается на Украине в гонимую церковь. Все оппозиционное в отношении власти пойдет именно в эту церковь. А власти в Киеве пусть дальше копают себе яму", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

УПЦ МП – самоуправляемая церковь в составе РПЦ, крупнейшая на Украине по числу церквей и приходов. Она выступает против автокефалии украинской церкви.

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). После этого Порошенко заявил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.