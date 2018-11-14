"Абстрактная угроза". Эксперт о возможности холодной войны США с Китаем

Вице-президент США Майк Пенс пригрозил Китаю холодной войной. Вероятность такого сценария в эфире радио Sputnik оценил эксперт Андрей Островский.

Если Китай не изменит свое поведение, его ждет тотальная холодная война с США и их партнерами, заявил в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, "лучший (если не последний) шанс" Китая избежать сценария холодной войны с США – это провести "масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности". "Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины", – сказал Пенс, имея в виду запланированную встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе.

На вопрос, что произойдет, если Пекин не согласится действовать таким образом, чтобы избежать холодной войны с США, Пенс ответил: "Тогда так тому и быть".

Если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки, США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, отметил Пенс. Он считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика "менее устойчива". "Мы действительно считаем, что в любом случае находимся в сильной позиции", – сказал Пенс и добавил, что США могут "удвоить" пошлины.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский усомнился в позиции США.

"Китай этого делать не будет, это не та страна, которая подчиняется кому бы то ни было, особенно с учетом нынешней довольно серьезной экономической мощи. Пока, по большому счету, не началась и торговая война между США и Китаем. У них достаточно большой объем торговли и взаимных инвестиций. Чтобы проводить тотальную торговую войну, Америка должна отказаться практически от всех контактов с Китаем, в том числе и через третьи страны. Это нанесет ущерб не только американской и китайской, но и всей мировой экономике. Но Китай застраховался, развертывая свою инициативу "Один пояс – один путь", выходя на те рынки, на которых его раньше не было. Если мы посмотрим на структуру внешней торговли и инвестиций Китая, то мы обратим внимание, что он существенно увеличил объем торговли с теми странами, через которые проходит этот путь. Соответственно, начинает уменьшаться доля торговли с США. Экономическая цель этого проекта – это развитие отношений со странами Западной Европы. Согласятся ли они уменьшать размер торговых отношений с Китаем, от которых они уже сильно зависят? Здесь очень много вопросов, на которые пока трудно дать ответы. И заявление Майка Пенса выглядит достаточно абстрактной угрозой", – сказал Андрей Островский в эфире радио Sputnik.

В июле США и Китай повысили взаимные торговые пошлины. Сначала Вашингтон ввел пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. КНР в тот же день зеркально ответила. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.