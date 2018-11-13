Политолог: Трамп может помочь Франции вернуть "величие" лишь в одном случае

Американский лидер Дональд Трамп призвал вернуть Франции былое величие и напомнил о низких рейтингах президента Эммануэля Макрона. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал политолог Иван Коновалов.

Президент США Дональд Трамп призвал вернуть Франции былое величие и упомянул о низких рейтингах президента Эммануэля Макрона.

"Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции — 26%, — и уровня безработицы в почти 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Между прочим, нет страны более националистической, чем Франция, очень гордый народ, и совершенно обоснованно", — написал Трамп в Twitter.

"Сделаем Францию снова великой", — добавил он.

Это высказывание похоже на главный лозунг Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года "Сделаем Америку великой вновь" (Let's make America great again).

В начале ноября Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Глава Франции подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

Позже Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Макрона, отметив, что "Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют".

В эфире радио Sputnik политолог Иван Коновалов прокомментировал нынешнее заявление американского лидера.

"Заявления Трампа отличаются импульсивностью и высокой неточностью. И это его заявление не говорит о том, что он хорошо знаком с историей Франции. Да, история Франции была великой, но те же Соединенные Штаты после Второй мировой войны приложили максимум усилий, чтобы Франция стала одной из подчиненных стран Европы. Да, президенту (Шарлю) де Голлю в свое время удалось противостоять давлению США, но, тем не менее, Франция вернулась в НАТО, хотя и выходила оттуда, а прикладывали к этому усилие США. Если Трамп говорит: "Сделаем Францию снова великой", то тогда надо сделать так, чтобы Франция перестала находиться под диктатом Соединенных Штатов. А пока происходит только обратное — те же 2% ВВП на расходы НАТО, которые Трамп предъявил всем членам НАТО, в том числе и Франции…И она эту задачу будет исполнять — господин Макрон об этом говорил. Так что имел в виду Трамп, каким образом он хочет вернуть былое величие Франции? Первое, что он должен сделать – это перестать диктовать Франции американскую волю", — считает Иван Коновалов.