Юрист рассказала, для чего возобновлено дело об убийстве Талькова

Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш отметила, что возобновление дела носит технический характер.

Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года, сообщается на сайте петербургского главка СК.

Отмечается, что ранее потерпевшей по уголовному делу признали мать Талькова. Сейчас следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

После допроса в качестве потерпевшей вдове и защитнику представят для ознакомления материалы уголовного дела.

Певца застрелили в Петербурге во дворце спорта "Юбилейный" во время концерта. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили концертному директору певца Валерию Шляфману.

В 1992 году Шляфман уехал в Израиль. Как сообщали в петербургском главке СК, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие пыталось добиться выдачи Шляфмана, но тщетно. В России суд арестовал его заочно.

В марте 1993 года производство по уголовному делу приостановили.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш отметила, что возобновление дела носит технический характер.

"Следователи уже в 1992 году установили все обстоятельства данного преступления, был определен подозреваемый – концертный менеджер певца Валерий Шляфман, который бежал в Израиль и до сих пор скрывается от следствия, от суда. Поэтому уголовное дело об убийстве Талькова было приостановлено. Потерпевшей была признана его мать, но поскольку она умерла, вдова певца подала ходатайство, чтобы ее признали потерпевшей. В связи с изменением статуса потерпевшей уголовное дело возобновляется — чтобы можно было вынести постановление, а так же для того, чтобы новый потерпевший мог ознакомиться с материалами дела. После этого по уголовно-процессуальному кодексу дело опять будет приостановлено. То есть возобновление дела носит технический характер, необходимый для признания нового потерпевшего и для того, чтобы вдова певца смогла ознакомиться со всеми материалами расследования. Подчеркну, собрано достаточно доказательств и улик, которые обличают человека, который по неосторожности совершил это убийство. И если бы он оказался на территории РФ, то ему могли бы быть предъявлены обвинения. Но в связи с истечением срока давности привлечь его к уголовной ответственности уже не будет возможно", — сказала Мария Ярмуш.