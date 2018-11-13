"Группа товарищей волнуется". Политолог о курсе Украины в НАТО

Украинский парламент может окончательно закрепить курс страны в НАТО уже в этом месяце. В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов высказал мнение, что парламентарии рискуют принять нелегитимное решение.

Верховная рада Украины в ноябре может окончательно утвердить изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО, сообщил первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Игорь Кононенко.

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС). Президент Петр Порошенко предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

"Те месседжи, которые доходят оттуда (из КС – ред.), свидетельствуют, что абсолютно реально в этом месяце (в ноябре – ред.) за эти изменения проголосовать. Ведь следующий год, как вы знаете, – год выборов. Конфигурация во власти может измениться, возникают очень серьезные риски, и курс страны может измениться. Поэтому закрепить в конституции направление на ЕС-НАТО очень важно", – сказал Кононенко в интервью интернет-изданию "Главком".

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры, но депутаты торопятся, отметил в эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Очевидно, что эта группа товарищей волнуется, торопится зафиксировать многое из того, что они (я имею в виду Порошенко и его сподвижников) декларировали, понимая, что возможность сохранить власть, победить на выборах, очень призрачна. Обращу внимание, что подобные вещи (решение о вступлении страны в НАТО и ЕС – ред.) даже в украинском государстве, вносятся в конституцию через референдум, а не голосованием в парламенте. Соответственно, никакой легитимности подобное голосование в парламенте иметь не будет. Если они готовы с собственными законами проводить разные манипуляции, и это считается нормой на Украине, то вряд ли подобное устроит европейских партнеров. Поэтому я думаю, что это риторика в рамках уже начавшейся предвыборной кампании, не более того. Вполне допускаю, что если президентские выборы на Украине в марте состоятся, то такой референдум могут провести в тот же день, когда люди, кроме голосования за того или иного кандидата, будут отвечать и на этот вопрос. Но я не уверен, что ответ будет таким, каким хотелось бы его видеть Порошенко и компании", – сказал Алексей Мартынов.