"Карт-бланш получен". Политолог о росте расходов НАТО на вооружение

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обнародовал сумму трат стран-членов НАТО на вооружения в нынешнем году, речь идет о сумме свыше 250 млрд долларов. В эфире радио Sputnik политолог Николай Шлямин отметил, что такая ситуация наиболее выгодна лишь одной стране.

Страны-члены НАТО, как ожидается, потратят в 2018 году более 250 млрд долларов на новые образцы вооружения, включая их разработку и соответствующие исследования, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В этом году страны НАТО, как ожидается, потратят более 250 млрд долларов США на основное оборудование и связанные исследования и разработки. Более 60 млрд будут инвестированы европейскими союзниками. Это представляет собой увеличение примерно на 10 млрд по сравнению с прошлым годом. И еще больше ожидается в ближайшие годы", – сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Выступление транслировалось на сайте НАТО.

На саммите НАТО в 2014 году в Уэльсе (Великобритания) его участники обязались выделять 20% от своих оборонных расходов на приобретение новых образцов вооружения.

В эфире радио Sputnik политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин отметил, что такая ситуация наиболее выгодна США.

"Не секрет, что основным источником вооружений для стран НАТО является как раз американская военная промышленность. То есть НАТО, благодаря своим финансовым возможностям, поддерживает военно-промышленный комплекс Америки, который в настоящий момент при (президенте США Дональде) Трампе стал получать карт-бланш на свои действия. Такая политика очень хорошо вписывается в общий тренд, который появился при Трампе: "сделаем Америку снова великой" – это новые рабочие места, новые заказы и так далее. Чем больше заказов будет приходить на разные виды вооружений, тем, безусловно, для Америки будет лучше – как с экономической точки зрения, так и с политической. Америка не только подпитывает свою экономику за счет других государств, но и получает дополнительные возможности для того, чтобы продолжать активно влиять на принятие решений внутри альянса, оставаясь его безусловным лидером. Трамп в свое время говорил, что Америка больше всех тратит на содержание альянса, и что европейским союзникам необходимо вкладывать больше в оборону. Сейчас мы наблюдаем то, зачем эти слова произносились", – считает Николай Шлямин.