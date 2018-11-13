"Почему сейчас?" Юрист прокомментировал уголовное дело в отношении Яценюка

Антикоррупционное бюро Украины завело дело на экс-премьера Арсения Яценюка. В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе не исключил, что это преследование "заказано".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ.

"Во исполнение определения следственного судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований… по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса", – говорится в сообщении НАБУ в ответ на запрос агентства.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве обязал НАБУ возбудить уголовное дело в отношении Яценюка и Петренко по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "служебный подлог", "уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей" Уголовного кодекса Украины.

Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014-2016 годах. Павел Петренко – действующий министр юстиции Украины, вступил в должность в 2014 году.

В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, правозащитник Михаил Йоффе прокомментировал ситуацию.

"Все события, о которых ведется речь, прошли давно, обстоятельства были известны. И возникает вопрос: в связи с чем сегодня было возбуждено уголовное дело? Почему сейчас? Это вызвано политической конъюнктурой. Но если дело носит политический характер, значит, не жди законного разбирательства. Пока политики, заказавшие это уголовное преследование, не решат свои вопросы, оно будет вестись. Но говорить о правовых целях здесь, с моей точки зрения, не представляется возможным. Что прискорбно. Потому что закон должен работать вне зависимости от того, есть политические цели или нет. Здесь речь идет о политической ангажированности: хотят выпустить пар из народа, который негодует от того, как живут бывшие руководители – бед не знают, а бедная Украина должна платить за газ сумасшедшие деньги, за другие энергоносители, и все это ложится бременем на плечи народа. Поэтому это дело – один из способов решить политические вопросы. При этом не факт, что лица, в отношении которых оно было возбуждено, понесут наказание", – сказал Михаил Йоффе.