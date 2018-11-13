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"Воюете или торгуете?". Эксперт о словах посла США про "Северный поток-2"

(обновлено: 16:38 13.11.2018)
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© РИА Новости / Nord Stream 2Перейти в фотобанкРаботы по укладке газопровода Северный поток-2 в Финском заливеРаботы по укладке газопровода Северный поток-2 в Финском заливе
© РИА Новости / Nord Stream 2
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Вашингтон затормозит реализацию проекта "Северный поток-2", заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев рассказал, какие инструменты, по его мнению, намерены применить американцы.

Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию проекта "Северный поток-2", заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд. По его словам, проект газопровода – геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

Министр энергетики США Рик Перри
© AP Photo / Cliff Owen
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"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса", – пояснил Сондленд позицию Вашингтона.

Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались в этой ситуации.

"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", – заявил посол.

По его словам, у США "есть много инструментов". "Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", – добавил Сондленд.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что одним из таких инструментов является Украина, которая также не заинтересована в реализации проекта.

"Украина ведет массированную кампанию, чтобы не просто остановить проект, а его захватить – арестовать акции операторов "Северного потока-2". То есть Украина практически хочет "Северный поток-2" сделать своим. Такие планы есть. Но при этом они хотят, чтобы газ, как они называют, "страны-агрессора" шел по их территории. И это уникальное решение. Им как-то надо разобраться: вы воюете или вы торгуете… Есть второй момент, и он самый главный. США используют Украину как инструмент для того, чтобы не допустить прихода дополнительной доли дешевого российского трубопроводного газа на европейский рынок, куда они сами хотят войти со своим сжиженным газом. То есть не стоит вопрос о защите интересов Украины, о диверсификации поставок на европейский рынок. США и Украина говорят об "опасности" поставок российского газа – они работают в унисон. На самом деле они ищут возможность выдавить Россию с европейского рынка газа и заменить его собой – то есть ведут борьбу за европейский рынок", – сказал Андрей Суздальцев.

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против прокладки газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" – абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.

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