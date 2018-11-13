Эксперт прокомментировал идею передавать в бюджет "зависшие" вклады

Депутаты Госдумы рассматривают предложение передавать невостребованные банковские вклады в бюджет. Правомерность идеи проанализировал в эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Депутаты Госдумы рассматривают идею передавать невостребованные банковские вклады в бюджет. Об этом рассказал РИА Новости председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по его предположению, скорей всего, это предложение отклонят.

Как отметил Аксаков, сейчас объем средств, зависших на счетах "спящих" клиентов, оценивается в миллиарды рублей.

"Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами", – пояснил парламентарий.

Между тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призвала относиться к этому вопросу очень осторожно.

"Прежде чем какое-то действо в пользу государства производить, надо помнить, что это личные вклады человека… Поэтому до последнего нужно информационно биться для того, чтобы, например, в случае смерти вкладчика его наследники прямые или косвенные либо родственники ближние или дальние воспользовались этим", – сказала она.

"Очень просто залезть в чужой карман. Но ведь возможности бюджета страны у нас колоссальные. Просто нужно лучше работать над доходной частью бюджета и экономическому, и социальному блоку, и бюджетной сфере, и промышленному сектору экономики", – полагает парламентарий.

Позже сам Аксенов заявил, что Госдума, скорее всего, отвергнет предложение передавать невостребованные вклады в бюджет. Он пояснил, что в соответствии с конституцией собственность гражданина незыблема и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследники.

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, как появляются невостребованные вклады.

"Есть вклады, которые остались от умерших людей, не имевших наследников. Есть незакрытые вклады, на которых осталась мелочь, которую люди много лет не забирают и вряд ли заберут. Есть и третий источник появления "зависших" счетов – когда банки сами оставляют деньги на счетах клиентов так, чтобы те не смогли их полностью забрать. В сумме получаются такие "долгоиграющие" вклады, за которыми люди не пришли и, скорее всего, никогда не придут. Нет ничего невозможного в том, чтобы эти деньги забрать в бюджет. В принципе, нет ничего плохого в том, что государство сможет распорядиться явно невостребованными средствами, которые будут потрачены на общие нужды нашей страны", – считает Алексей Зубец.

Он уточнил, что речь должна идти исключительно о невостребованных счетах, которыми сейчас фактически распоряжаются банки. Он указал на наличие опыта в других странах с определением собственника таких "зависших" вкладов.

"Например, есть история с "зависшими" вкладами жертв нацизма в швейцарских банках. В свое время обнаружилось, что в швейцарских банках – огромное количество денег, которые не были востребованы вкладчиками. Банки изображали, что готовы выдать эти деньги по любому требованию – но люди не придут, потому что они либо погибли еще во времена войны, либо умерли, и никто не знает, где наследники этих людей. После этого швейцарские банки начали кампанию по поиску наследников людей, которые вложили эти деньги… Если в России пойти по этому пути, то после массовой кампании можно найти наследников владельцев и самих владельцев, если они живы. При правильном подходе нужно, конечно же, в первую очередь сделать все, чтобы найти этих владельцев", – считает Алексей Зубец.