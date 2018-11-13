Военный эксперт: США "сильно раздули" легенду вокруг F-35

США поставят Японии 10 истребителей F-35 до конца этого года, еще шесть отправят в 2019 году, заявил на пресс-конференции в Токио вице-президент США Майк Пенс.
По словам Пенса, США тем самым выполнят обещания американского лидера Дональда Трампа об ускорении продажи военных технологий Японии.
Истребители планируется разместить на базах в префектурах Миядзаки, Ибараки и других. Таким образом, к весне 2028 года Япония будет обладать 62 такими самолетами.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что США давно навязывают F-35 не только Японии, но и ряду других стран, несмотря на то, что у этих самолетов очень много недостатков.
"Например, у F-35 очень капризная электроника, пилоты, летавшие на этих самолетах, задыхались – недостаточная система жизнеобеспечения. Был случай, когда пилоты отказывались летать на F-35, пока конструкторы не устранят недостатки. Тем не менее, американцы страшно заинтересованы в том, чтобы продвинуть этот проект в Японии, заработав очень большие деньги. Таким же образом они навязывали эти самолеты и Израилю, и Норвегии. Кстати, ряд стран, ранее заказав по сто самолетов F-35, в последующем отказывались от условий контракта, сократив поставки. В целом можно сказать, что американцы раздули легенду вокруг F-35 – вокруг самолета, который, по их же признанию, далек от совершенства. Но американцы, чтобы "впарить" этот самолет своим союзникам, даже демпингуют, сбрасывая цену: мол, чем большую партию возьмете, тем дешевле обойдется. Некоторые страны на это клюют. Вместе с тем, например, японские летчики, которые уже летали на F-35, не цокают языком и не выказывают восторга от этой машины – слава вокруг этих машин раздута", – сказал Виктор Баранец.
Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.
В конце октября Пентагон приостановил полеты около двадцати истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой. Месяцем ранее американское военное ведомство также приостанавливало полеты самолетов этого типа, чтобы исследовать возможные неполадки после крушения F-35B в Южной Каролине.