Военный эксперт: США "сильно раздули" легенду вокруг F-35

США рассказали о планах поставки Японии истребителей F-35. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец отметил, что американцы навязывают ряду стран этот самолет, несмотря на то, что у него очень много недостатков.

США поставят Японии 10 истребителей F-35 до конца этого года, еще шесть отправят в 2019 году, заявил на пресс-конференции в Токио вице-президент США Майк Пенс.

По словам Пенса, США тем самым выполнят обещания американского лидера Дональда Трампа об ускорении продажи военных технологий Японии.

Как сообщалось ранее, Япония намерена оснастить силы самообороны 42 истребителями до 2024 финансового года. Как предполагается, эта мера будет направлена, прежде всего, против растущей военной активности Китая.

Истребители планируется разместить на базах в префектурах Миядзаки, Ибараки и других. Таким образом, к весне 2028 года Япония будет обладать 62 такими самолетами.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что США давно навязывают F-35 не только Японии, но и ряду других стран, несмотря на то, что у этих самолетов очень много недостатков.

"Например, у F-35 очень капризная электроника, пилоты, летавшие на этих самолетах, задыхались – недостаточная система жизнеобеспечения. Был случай, когда пилоты отказывались летать на F-35, пока конструкторы не устранят недостатки. Тем не менее, американцы страшно заинтересованы в том, чтобы продвинуть этот проект в Японии, заработав очень большие деньги. Таким же образом они навязывали эти самолеты и Израилю, и Норвегии. Кстати, ряд стран, ранее заказав по сто самолетов F-35, в последующем отказывались от условий контракта, сократив поставки. В целом можно сказать, что американцы раздули легенду вокруг F-35 – вокруг самолета, который, по их же признанию, далек от совершенства. Но американцы, чтобы "впарить" этот самолет своим союзникам, даже демпингуют, сбрасывая цену: мол, чем большую партию возьмете, тем дешевле обойдется. Некоторые страны на это клюют. Вместе с тем, например, японские летчики, которые уже летали на F-35, не цокают языком и не выказывают восторга от этой машины – слава вокруг этих машин раздута", – сказал Виктор Баранец.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя. Так, издание National Interest сообщало, что F-35 из-за конструктивных особенностей оказался уязвим для ударов молний, что вынудило Корпус морской пехоты США запросить переносные громоотводы для защиты этих самолетов, дислоцированных в Японии.

В конце октября Пентагон приостановил полеты около двадцати истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой. Месяцем ранее американское военное ведомство также приостанавливало полеты самолетов этого типа, чтобы исследовать возможные неполадки после крушения F-35B в Южной Каролине.