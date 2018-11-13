"От кровати к дивану". Кардиолог рассказал, когда чай точно не поможет

Австралийские специалисты выяснили, что употребление чашки чая в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили СМИ. Результаты исследования в эфире радио Sputnik прокомментировал заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский.

Специалисты Университета Западной Австралии выяснили, что употребление чашки чая в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает издание Live Science.

Ученые проанализировали данные длившегося 23 года исследования, в котором участвовали 53 тысячи человек. Отмечается, что примерно 12 тысяч из них имели болезни сердца.

Ученые сравнили рационы участников эксперимента и пришли к выводу, что употребление продуктов, содержащих около 500 милиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий. Ученые объясняют это противовоспалительными свойствами элемента.

Такое количество флавоноида содержится, например, в чашке чая или горсти черники. При этом ученые посоветовали отказаться от курения и алкогольных напитков, потому что это сводит на нет пользу от употребления элемента.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты исследования.

"У меня данное исследование вызывает сомнения. Например, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – слишком серьезное заболевание, чтобы ограничиваться для профилактики только чаем. С другой стороны, чаи существуют самые разные – с разным содержанием различных веществ. В чае содержится, в том числе, кофеин. А у ИБС – две важнейшие причины, первая – в нарушении липидного обмена, а вторым фактором является гипертония. Между тем, употребление чая повышает тонус сосудов, а повышенный тонус сосудов может провоцировать гипертонию. Есть еще и другие факторы, повышающие риск развития заболевания – нарушения обмена поваренной соли в организме, избыточная масса тела и так далее. Часть из них имеет наследственный характер. Все это необходимо учитывать. Поэтому подобные исследования нужно воспринимать с большой осторожностью. Люди не должны думать, что если они будут пить чай, то этого достаточно, чтобы быть здоровыми", – предостерег Юрий Серебрянский.

Он отметил важность здорового образа жизни для предотвращения риска развития многих заболеваний, в том числе ИБС.

"Мы, к сожалению, видим, что ИБС и гипертония в последнее время помолодели. И помолодели лишь потому, что сейчас много профессий связаны с малоподвижным образом жизни, который часто приводит к избыточной массе тела. Плюс к этому количество стрессорных факторов увеличивается – по самым разным причинам. Поэтому для уменьшения риска развития заболеваний нужно, прежде всего, стараться вести здоровый образ жизни. Это касается, в том числе, и подростков, молодых людей. Чай в их рационе пусть присутствует. Но если они будут жить, перемещаясь в течение дня от кровати к дивану и проводить весь день за компьютером, то чай, боюсь, им мало поможет", – заключил Юрий Серебрянский.