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Политолог: Столтенберг сказал об операции в Ливии не всю правду

(обновлено: 12:20 13.11.2018)
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© РИА Новости / Андрей Стенин
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг снял с организации ответственность за операцию в Ливии. Это заявление далеко от реальности, уверен политолог Павел Салин. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Операцию в Ливии инициировала не НАТО, а ряд европейских стран, которые затем поняли, что нуждаются в помощи альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на конференции в Берлине.

Сторонники Муаммара Каддафи собрались на площади в Триполи. 17 августа 2011
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
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"Конечно, иногда европейские союзники должны быть способны делать что-то без США. Мы не говорили, что все операции в НАТО должны быть с США, просто они большие, и часто есть необходимость в них. Я хорошо помню, например, операцию в Ливии, потому что я был тогда премьером Норвегии, и Норвегия присоединилась", – рассказал Столтенберг.

По его словам, "ливийская операция изначально не была операцией НАТО, это была инициированная Европой операция – не Германией, а больше Францией и Великобританией".

"Когда мы встречались в Париже для принятия окончательного решения, НАТО за столом не было, альянса там не было. Но реальность была в том, что мы позднее поняли, что нуждаемся в помощи НАТО и США, в их командных структурах и возможностях", – заявил Столтенберг.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Павел Салин считает, что Столтенберг сказал далеко не всю правду.

"Та причина, которую озвучил Столтенберг, наиболее удалена от реальных исторических моментов. Было желание США продолжать перекройку "большого Ближнего Востока", и в случае с Ливией они единственный раз вчистую реализовали свою концепцию, которую продвигали в конце 2000-х и в начале 2010-х годов, – "лидерство из-за спины", когда те цели, которые нужны США, достигаются за счет ресурсов союзников. Это произошло после того, как Штаты стали тяготиться тем, что они на первом крае и в Ираке, и в Афганистане. Ливия была единственным случаем, когда им в чистом виде удалось реализовать эту концепцию. Плюс, там были, наверное, личные интересы некоторых европейских лидеров, потому что перед тем, как был отдан приказ на уничтожение Каддафи, тот намекнул, что у него есть определенный компромат. Эти две причины сложились, плюс, естественно, нефтяные интересы. Ну и интересы НАТО, которое 20 лет до этого находилось в подвешенном состоянии – развалились СССР, Варшавский договор и стоял вопрос, зачем тогда нужно НАТО. Было несколько причин. Но то, что НАТО ни при чем, просто "попросили европейские страны", – это, конечно, очень далеко от реальности", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, от вмешательства в Ливии больше всех, не считая самих ливийцев, пострадали европейцы.

"Частично свои задачи удалось решить всем интересантам: Каддафи замолчал, международные корпорации получили доступ к ливийской нефтяной инфраструктуре, НАТО на короткий период продемонстрировало свою востребованность. А США на короткий период показали тот тип лидерства, который для них на тот момент считался оптимальным. А больше всего от этого проиграли европейцы, потому что если бы до сих пор существовал режим Каддафи, не было бы значительной части того миграционного кризиса, который сейчас происходит в Европе. С режимом Каддафи европейцы договаривались, он сдерживал поток мигрантов. Исчез Каддафи – европейцы получили миграционную проблему", – отметил Павел Салин.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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После свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия оказалась в ситуации острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и крах силовых структур привели к активизации вооруженных группировок повстанцев и террористов. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

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